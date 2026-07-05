Burhaniye'de Anız Yangını - Son Dakika
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Burhaniye'de Anız Yangını

05.07.2026 23:57  Güncelleme: 01:00
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(BALIKESİR) -Haber: Sefer TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi Taş Ocağı mevkisinde saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevlerin yayıldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 araç ve 5 personel ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve 7 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle tarlayı kaplayan alevler yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Orman Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa, İnceleme, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Anız Yangını - Son Dakika

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