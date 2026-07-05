Burhaniye'de Anız Yangını

(BALIKESİR) -Haber: Sefer TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi Taş Ocağı mevkisinde saat 15.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevlerin yayıldığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 araç ve 5 personel ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve 7 personel sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle tarlayı kaplayan alevler yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.