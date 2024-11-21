Burhaniye'de Çevre Temizliği Projesi Başlatılıyor - Son Dakika
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Burhaniye'de Çevre Temizliği Projesi Başlatılıyor

Burhaniye\'de Çevre Temizliği Projesi Başlatılıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çevre temizliği farkındalığını artırmayı amaçlayan bir çöp toplama etkinliği düzenlenecek. Etkinliğin sonunda belediye başkanı, 'Çöp atma, sokağına sahip çık!' sloganıyla halkı duyarlı olmaya davet edecek.

21.11.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kocacami Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı ile Ali Çetinkaya Caddesi'nin kesişiminden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanan güzergahta çöp toplama etkinliği ile yeni bir proje gerçekleştirilecek.

Burhaniye Belediyesi Çevre, Trafik ve Sağlık Komisyonu'nun önerisiyle hayata geçirilen bu proje, ilçede çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Etkinlik sonunda Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği basın açıklamasında "Çöp atma, sokağına sahip çık!" sloganıyla uygulanacak proje ile temiz bir çevrenin önemine dikkat çekerek, vatandaşları duyarlı olmaya davet edecek.

Önümüzdeki günlerde, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimler titizlikle gerçekleştirilecek olup, yere çöp veya izmarit atan vatandaşlar hakkında ise ilgili mevzuat çerçevesinde uyarıya rağmen çöp kaldırılmaz ise cezai işlem uygulanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Çevre Temizliği Projesi Başlatılıyor - Son Dakika

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