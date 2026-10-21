Burhaniye'de Eda Girgin, 435 bin takipçiye ulaşarak fidelerini internetten gönderiyor - Son Dakika
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Burhaniye'de Eda Girgin, 435 bin takipçiye ulaşarak fidelerini internetten gönderiyor

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Burhaniye'de Eda Girgin, eşiyle kurduğu aile çiftliğinde ürettiği fideleri internetten Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Girgin, domateste 150, biberde 120 çeşit fide ürettiklerini, 435 bin takipçiye ulaştıklarını ve pestisit kullanımını azaltmaya çalıştıklarını belirtti.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan Eda Girgin, eşiyle birlikte kurduğu aile çiftliğinde ürettiği yüzlerce çeşit sebze fidesini internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Yedi yıl önce başladığı fide üretimini sosyal medyayla geniş kitlelere ulaştıran Girgin,  ilaç kullanımını en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Burhaniye ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesi'nde fide üretimi yapan bir çocuk annesi Eda Girgin, eşi Oğuzhan Girgin ile birlikte aile çiftliğinde üretimini sürdürüyor.

"ÜRETENİN KAZANABİLECEĞİNE İNANCIMIZI YİTİRMEDİK"

Üretime eşiyle birlikte yaklaşık yedi yıl önce başladıklarını anlatan Eda Girgin, sürdürülebilir tohumlar kullandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burada güzel bir üretim yapıyoruz. Domateste 150, biberde 120 çeşit fide çeşidimiz var. Severek yapıyoruz. Çiftçilik gerçekten çok farklı bir şey ve üretenin kazanabileceğine olan inancımızı hala yitirmedik. Hep birlikte ailecek çalışıyoruz. Butik bir aile çiftliğiyiz. Umarım işimizi, çok sayıda kadına istihdam sağlayabilecek kadar büyütebiliriz."

435 BİN TAKİPÇİYE ULAŞTI

Sosyal medyanın üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarında önemli rol oynadığını belirten Girgin, takipçi sayılarının 435 bine ulaştığını söyledi. Özel tasarım paketler sayesinde canlı fideleri Türkiye'nin birçok kentindeki hobi bahçelerine gönderebildiklerini ifade eden Girgin, internet üzerinden satış yaparak üretimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

"PESTİSİT KULLANIMINI MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Üretimde ilaç kullanımını en aza indirmeye önem verdiklerini belirten Girgin, doğal yöntemlerden yararlandıklarını söyledi. Kendi geliştirdiği uygulamaların yanı sıra eğitim sürecinde edindiği bilgileri de üretime aktardığını anlatan Girgin, "İlaçsız üretime önem veriyoruz. Mümkün olduğunca pestisit kullanmamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili kendi geliştirdiğim reçetelerim var. Doğal yöntemler kullanmaya çalışıyorum. Hocalarımdan öğrendiğim bilgiler de var. Aslen sağlıkçıyım, şu anda da açıktan tarım okuyorum" dedi.

Mevsime uygun üretim yaptıklarını belirten Girgin, kışlık sebze fidelerinin satışını sürdürdüklerini, yazlık fidelerin satışına ise nisan ayında devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
ÇiftçilikTürkiyeEkonomiYaşamYerelSon Dakika

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