Burhaniye Emek ve Demokrasi Güçleri: "Rejim Siyasi Partilerin ve Özgür Basının Sesin Kısarak Ayakta Kalmaya Çalışıyor"
Burhaniye Emek ve Demokrasi Güçleri: "Rejim Siyasi Partilerin ve Özgür Basının Sesin Kısarak Ayakta Kalmaya Çalışıyor"

14.02.2026 13:50  Güncelleme: 16:13
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Emek ve Demokrasi Bileşenleri tarafından düzenlenen eylemde, belediye başkanlarının ve gazetecilerin tutuklanmaları protesto edildi. Eyleme CHP ve Tüm Emeklilerin Sendikası destek verdi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Emek ve Demokrasi Bileşenlerinin öncülüğünde düzenlenen eylemde belediye başkanlarının ve gazetecilerin tutuklanmaları protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme Cumhuriyet Halk Partisi Burhaniye İlçe Teşkilatı ve Tüm Emeklilerin Sendikası da destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan İlkay Yavuz Top, "Tek adam rejim emek ve demokrasiden yana siyasi partilerin ve özgür basının sesin kısarak ayakta kalmaya çalışıyor" dedi.

Emek ve Demokrasi Bileşenleri, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Cumhuriyet Halk Partisi Burhaniye İlçe Teşkilatı ve Tüm Emeklilerin Sendikası da destek verdi.

Bileşenler adına basın açıklamasını okuyan İlkay Yavuz Top, şunları kaydetti:

"Bu rejim, ayakta kalabilmek için muhalefete, basına ve halkın örgütlü gücüne saldırıyor. CHP'ye, DEM Parti'ye, ESP'ye, SOL Parti'ye yönelik baskılar; gazetecilere dönük gözaltılar, tutuklamalar; basın kuruluşlarına verilen kapatma, ilan kesme ve para cezaları; aynı zincirin halkalarıdır. Tek adam rejimi emek ve demokrasiden yana siyasi partilerin ve özgür basının sesin kısarak ayakta kalmaya çalışıyor. CHP, milyonlarca insanın oy verdiği, yerel yönetimlerde halkın iradesini temsil eden bir partidir. Ama bu ülkede sandıkta kaybedenler, sonucu kabul etmiyor. CHP'li belediyeler müfettiş kıskacına alınıyor. Belediye başkanları hakkında ardı ardına soruşturmalar açılıyor. DEM Parti yıllardır üye ve yöneticilerine yönelik gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya. Parti faaliyeti yapmak, basın açıklaması düzenlemek, siyaset yürütmek suç gibi gösteriliyor. Belediyelere kayyım atama, bir yönetim modeli haline getirildi."

CHP İlçe yönetiminden Müslim Yıldız da "Pankartlar suç sayılıyorsa burada hukuk yoktur. Burada çifte standart ve devlet aklı vardır. Bu akıl aynı zamanda emperyalizme yol verenlerin aklıdır. Oysa emperyalizmin yaratığı yıkımlar ortadadır. Bugün HTŞ eliyle Suriye halkına zorla baskıcı, katliamcı ve gerici bir rejim dayatılıyor. ABD ve İsrail başta olmak üzere emperyalist güçlerin açık desteği ile Kürtler ve aleviler başta olmak üzere Suriye'nin emekçi halkları cihatçı çetelerin hedefi haline getirildi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

