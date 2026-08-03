Burhaniye'de satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Burhaniye'de satranç turnuvası sona erdi

Burhaniye\'de satranç turnuvası sona erdi
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Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "2. Burhaniye-Ören Açık Uluslararası Satranç Turnuvası" Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "2. Burhaniye-Ören Açık Uluslararası Satranç Turnuvası" Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun ödül törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan katıldı.

Burhaniye'de 27 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuva, Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise en prestijli satranç organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. 13 ülkeden toplam 530 sporcunun dört farklı kategoride mücadele ettiği organizasyonda, bir hafta boyunca kıyasıya geçen müsabakaların ardından toplam 1 milyon 300 bin TL nakdi ödül sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak Avrupa'nın en prestijli satranç organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bir hafta boyunca centilmence mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, turnuvanın hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun kazananı yalnızca dereceye giren sporcular değil, aynı zamanda Burhaniye'miz ve satranç sporudur. Önümüzdeki yıl da eksilmeden yeniden buluşmayı diliyorum" dedi.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: ANKA

Turnuva, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de satranç turnuvası sona erdi - Son Dakika

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