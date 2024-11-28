Burhaniye’de Zabıta Ekiplerinden Son Kullanma Tarihi Denetimi - Son Dakika
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Burhaniye’de Zabıta Ekiplerinden Son Kullanma Tarihi Denetimi

Burhaniye’de Zabıta Ekiplerinden Son Kullanma Tarihi Denetimi

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketlerde son kullanma tarihi denetimi yaparak halk sağlığını koruma amacıyla ürünleri titizlikle kontrol etti. Yasal işlemlerin uygulanacağı belirtilirken, denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı.

28.11.2024 09:16  Güncelleme: 09:19
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Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market ve süpermarketlerde son kullanma tarihine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını koruma amacıyla yapılan denetimlerde, reyonlarda satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edildi.

Denetimlerde, mevzuata aykırı durumların tespiti halinde yasal işlemler uygulanacağı vurgulanırken, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Zabıta ekiplerimiz, ilçemizdeki market ve süpermarketlerde düzenli olarak kontroller yapmaya devam edecek. Tüketicilerimizin güvenle alışveriş yapmalarını sağlamak için sahadayız" dedi.

Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri toplayarak imha etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye’de Zabıta Ekiplerinden Son Kullanma Tarihi Denetimi - Son Dakika

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