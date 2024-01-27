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Burhaniye'de Zeytinyağı Hasat Festivali'nde Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Burhaniye'de Zeytinyağı Hasat Festivali'nde Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yarışmada zeytinyağlı yemekler, zeytinyağlı hamur işleri ve zeytinyağlı tatlılar kategorilerinde yarışıldı. Dereceye girenler altın ödül ve hediye paketleriyle ödüllendirildi.

Burhaniye\'de Zeytinyağı Hasat Festivali\'nde Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi
27.01.2024 - 21:14,  Güncelleme: 21:21
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Burhaniye Belediyesi tarafından "19. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali" dahilinde düzenlenen "Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması" Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Zeytinyağlı yemekler, zeytinyağlı hamur işleri ve zeytinyağlı tatlılar olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmasında jüri koltuklarında; Balıkesir Üniversitesi - Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, BUBFA Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Memiş Kocaman, BUBFA Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Balıkesir Üniversitesi - Burhaniye MYO Müdürü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Bezirgan ve Belediye Meclis Üyesi Serap Bekiroğlu yer aldı.

Dereceye girenler açıklanmadan önce Başkan Deveciler jüri üyelerine katkı ve katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunarak teşekkür plaketlerini takdim etti. Türk mutfağının şaheseri zeytinyağlı yemek kültürünün unutulmaya yüz tutmuş tarifler ile Ege mutfağının ve değerlerinin yaşatıldığı; tariflerinin tekrar hatırlanması ile toplumsal hafızanın yenilendiği yemek yarışmasında 3 kategoride ilk üçe giren 9 kişiye altın ödülünün yanı sıra hediye paketleri verildi.

Dereceye girenlere ödüllerini; Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli, Belediye Meclis Üyeleri Songül Erkeskin, Elvan Aslan ve Hasan Metin, Burhaniye CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım verdi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm katılımcılara günün anlam ve önemine istinaden zeytin fideleri ve katılım sertifikaları hediye edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Burhaniye'de Zeytinyağı Hasat Festivali'nde Ödüllü Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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