Ören Mahallesi'nde Kanalizasyon Sorunu

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde yaklaşık iki hafta önce yolun çökmesi sonucu zarar gören kanalizasyon sisteminden taşan sular etrafı kapladı. Sorunun halen çözülmemesi yurttaşların tepkisine yol açtı.

Ören Mahallesi Altınyol Caddesi'nde yaklaşık iki hafta önce meydana gelen çökmede kanalizasyon sistemi zarar gördü. Buradan taşan sular bölgedeki inşaatların temellerinin pis sularla dolmasına yol açtı. Rögarlardan taşan atık sular çevreyi adeta göle çevirdi.

Aradan geçen süreye rağmen sorunun halen çözülmemesi mahalle halkının tepkisine neden oldu.

İnşaat ustası Kemal İşi, "Burada pis sular günlerden beri arazilere akıyor. Bütün inşaatlar sular içinde. Ben buraya yakın oturuyorum. Sabah akşam da buradan geçiyorum. Kokudan geçilmiyor. Çevreciler nerede. Eskiden en ufak bir şeyde tepki veren çevreciler ortada yok. Bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Sorunun giderilmesini bekliyoruz" dedi.

Marangoz Hamdi Mengi de, "Burada pis sular günlerdir inşaatların arasına akıyor. Sabah akşam buradan geçiyoruz. Pis koku her tarafı sardı. Büyükşehir Belediyesinin tamir parası yoksa biz mahalle halkı olarak para toplayalım. Bu manzara Ören'e yakışmıyor. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.