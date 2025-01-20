Burhaniye'ye Üçüncü Kreş Kazandırılıyor - Son Dakika
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Yerel

Burhaniye'ye Üçüncü Kreş Kazandırılıyor

Burhaniye\'ye Üçüncü Kreş Kazandırılıyor

Burhaniye Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla üçüncü kreşin inşaatına devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kreşin güvenli ve eğitici bir ortam sunacağını vurguladı.

20.01.2025 21:02  Güncelleme: 21:04
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Burhaniye Belediyesi, çocukların gelişimine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. İlçeye kazandırılacak olan üçüncü kreş, çocukların güvenli ve eğitici bir ortamda vakit geçirmelerine imkan sağlayacak.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yapımı devam eden Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevi'ni yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Deveciler'e ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli ile Belediye Meclis Üyesi Osman Akkoç eşlik etti.

Başkan Deveciler, yeni kreş için yaptığı açıklamada "Burhaniye'mizin geleceği olan çocuklarımız için en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Üçüncü kreşimizle birlikte ilçemizde okul öncesi eğitime yeni bir soluk getireceğiz. Çocuklarımızın hem öğrenip hem eğlenebilecekleri güvenli bir ortam sunacak bu kreşte, dar gelirli ailelerin çocuklarına öncelik vereceğiz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'ye Üçüncü Kreş Kazandırılıyor - Son Dakika

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