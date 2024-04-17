Büro Emekçileri Sendikası Samsun Şubesi Mülakatlara Tepki Gösterdi

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Büro Emekçileri Sendikası Samsun Şubesi, mülakatlarda "emek hırsızlığı yapıldığını" belirterek, tepki gösterdi. Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Şube Başkanı Bahtiyar Akıncı, "Bizler kamu emekçileri olarak mevcut iktidarın seçimler öncesi vermiş olduğu vaadini yerine getirerek adaletli ve ülkemize yakışır, adayların eşit şartlarda yarışacağı bir sınav sistemine bir an önce geçilmesini, mülakatların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası Samsun Şubesi üyeleri Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek mülakatlara tepki gösterdi.

"MÜLAKAT KAMUDA TAHRİBAT YARATIYOR"

Bahtiyar Akıncı şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Kamuya ilk personel alımlarıyla başlayıp kamu emekçilerini çalışma hayatı boyunca etkileyen mülakat uygulamasının kamuda yarattığı tahribat artık üstü örtülemez hale gelmiştir. Ulusal basın ve televizyon haberlerine dahi yansıyan birçok bakanın, milletvekillerinin cep telefonlarına gelen referans adı altında masumlaştırılan mesajlar, sınav komisyonlarında kazanmayı hak eden binlerce kamu emekçisinin hak kaybına uğraması anlamına gelmektedir. Mülakat uygulamasının yarattığı ayrımcılık ve tahribat, 2023 Mayıs seçimlerine de yansımış, iktidar partisi tarafından kaldırılacağı sözü verildiği halde halen hiçbir düzenleme yapılmadığı ve verilen bu sözlerin tam aksine 2023 ve 2024 yıllarında hemen hemen her bakanlıkta görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmıştır. Artık zaman kaybetmeden, ilan edilen ve edilecek olan, görevde yükselme sınavlarında, kamusal hizmetleri niteliksiz hale getiren ve kurumları deformasyona uğratan mülakat uygulamasının kaldırılması için acil yasal düzenleme yapılmalıdır.

"MÜLAKATLARIN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Mülakat komisyon üyelerinin, değerlendirme ve puanlamadaki tutarsızlıkları, bu sınavları hakkaniyetli yapmaktan ne kadar uzak olduğunu gözler önüne sermiş, komisyonlarda yer alan bir üyenin dahi yanlı taraflı ve bireysel olarak değerlendirme yapma ihtimali bu sürecin güvenilirliğini kaybettirmiş, mülakatların bilimsel esaslara göre yürütülmesinin mümkün olmadığını da ortaya koymaktadır. Buradan tüm yetkililere soruyoruz; kamu sınavlarında bugüne kadar şeffaf ve hakkaniyetli mülakat ne zaman yapılabilmiştir? Ülkemize ve milletimize faydalı olmak için, azimle çalışan ve mücadele eden kamu emekçilerimiz, mezhebi, meşrebi, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun; çalışkanlığı, bilgisi ve birikimi ile yeterli donanıma sahip ise, mevki ve makam olarak hak ettiği yerlere gelebilmek, bu duyguyu yaşayabilmek onların en doğal hakkıdır. Bizler kamu emekçileri olarak siyasi mevcut iktidarın seçimler öncesi vermiş olduğu söz ve vaadini yerine getirerek adaletli ve ülkemize yakışır, adayların eşit şartlarda yarışacağı bir sınav sistemine bir an önce geçilmesini mülakatların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz."