Büro Memur-Sen Burdur\'da Yeni Şubesini Açtı

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Türkiye genelinde 115 bin üyesi bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkan Yusuf Yazgan'ın katılımıyla Burdur'da hizmet binası açılışı gerçekleştirdi. Yazgan, "Büro Memur-Sen yükselişe devam ediyor" dedi.

Türkiye genelinde toplam 115 bin üyesi bulunan Büro Memur-Sen, Burdur'da üye sayısını 500'e çıkararak yeni şubesini açtı. Burdur Büro Memur-Sen Şubesi Hizmet Binası açılışı Genel Başkan Yusuf Yazgan'ın katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar ile birlikte açılış kurdelesini kesen Genel Başkan Yazgan hizmet binasının hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.

Yazgan, Büro Memur-Sen'in giderek büyüdüğünü dile getirdiği konuşmasında, "Büro Memur-Sen Burdur'da da bürosunu açtı ve Türkiye genelinde son 3 yılda üye sayısını yüzde 50 artırarak 72 binlerden 115 bin üyeye ulaşmış durumda. Büro memur sen olarak bizler her zaman kamu çalışanlarının yanında olmaya devam ediyoruz. Kamu çalışanlarının sorunları, sıkıntıları konusunda sesimizi yükseltiyoruz. 3600 Ek gösterge meselesi, tasarruf genelgesi ile yaşanan sorunlar ve bunun gibi kamu çalışanlarının hangi sorunu, sıkıntısı varsa da biz bu noktada mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçtiğim aylarda 4 aşamalı bir eylem planı açıklandı. En son Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşle bunu sonuçlandırdık ve taleplerimizi dile getirdik. Öte yandan bizler tabi ülkemizin, vatanımızın, milletimizin bütünlüğü için mücadele ediyoruz" dedi.

Türkiye yeni yargı reformunun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor

Konuşmasında yeni yasama yılına da değinen Yazgan, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı gerçekleştirildi ve yeni yasama yılı faaliyete başladı. Yasama yılının faaliyete başlaması Büro Memur-Sen olarak, sivil toplum örgütleri olarak heyecanlandırdı çünkü iktidarıyla, muhalefetiyle bir milli birlik içerisinde olunması gayet olumlu karşılandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın meclisteki açıklaması çok önemliydi. Altını çizdiği önemli noktalar vardı. Bir tanesi yargı reformuyla alakalı. Türkiye'de yargı reformunun mutlaka yeniden gözden geçirilerek yeni adil düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun altını çizdi" şeklinde konuştu.

"Öte yandan hemen yanı başımızda meydana gelen bir savaş var. Maalesef bir yıla yakın bir süreçtir İsrail Filistin'i yok ediyor. Lübnan'a saldırıyor ve artık o bölgeyi tamamen bir kaos ve savaşın eşiğine getirmiş durumda" diyen Yazgan, "İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bunun altını çizdi ve ülkenin içerisinde iktidarıyla muhalefetiyle birlikte olunması gerektiğini, kürsüde ifade etti. Burada muhalefet partilerinin de bu olumlu tutumunu, davranışını biz değerli buluyoruz ve böylesine coğrafyamızı bölgemizin etrafı ateş çemberi halindeyken ülkemiz içerisinde birlikte olması kıymetli ve değerli. Bunun için biz Büro Memur Sen olarak şunun altını çiziyoruz, 15 Temmuz'da nasıl Büro Memur-Sen olarak ve Memur-Sen olarak alanlardaysak biz ülke menfaatleri olduğu zaman da yine Büro Memur-Sen ve Memur-Sen olarak alanlarda oluruz. Vatanımızın milletimizin, hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın yanında oluruz. Ama kamu çalışanlarının hakları mevzu bahis olduğu zaman da kamu çalışanlarının haklarını korumak için meydanlarda alanlarda oluruz" ifadesini kullandı.

"Burdur'da üye sayımız 250'den 500'e çıktı"

Burdur'daki üye sayılarının 500'e çıktığını söyleyen Yazgan, "Ben bu büroyu kazandıranlara teşekkür ediyorum. Şunun da altını çiziyorum Özay başkanımız göreve geldiği zamandan üye sayısını 250'den 500'ye çıkararak hem Burdur'un şube olmasını sağladık, hem de üye sayısını iki katına çıkarmış oldu bundan dolayı da kendisine, yönetimine ve bütün üye arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURDUR