Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir" - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Her türlü saldırı, eyleme, teröre karşı Cumhurbaşkanımızın, devletimizin, millet iradesinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

24.10.2024 11:29
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Her türlü saldırı, eyleme, teröre karşı Cumhurbaşkanımızın, devletimizin, millet iradesinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yaptığı açıklamada TUSAŞ'a yapılan saldırının Türkiye'yi terör belası ile kıskaca alıp, istediklerini yaptırmak isteyen dış güçler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'de terörün sona ermesinin konuşulmasından dahi rahatsız olanların bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Yazgan, "İçeriği veya hayata geçirilme ihtimali ayrı bir konu olan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörü bitirmeye matuf olarak TBMM'de yaptığı konuşmadan bile rahatsızlık duyanlar, kanlı eylemlerini gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"Düşmanlarımız pusuda beklemekte ve her hamlemizi takip etmekte"

Milli savunma hamlelerinin gerçekleştiği önemli kurumlardan TUSAŞ'a yönelik yapılan kanlı terör eyleminin Türkiye düşmanlarının her an pusuda beklediğinin göstergesi olduğuna dikkat çeken Yazgan, "Düşmanlarımız pusuda beklemekte ve her hamlemizi takip etmekte, ona göre stratejiler gerçekleştirmektedir. Bundan bir süre önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İsrail'in asıl hedefi Türkiye' açıklamasının tesadüfi olmadığı da bir kez daha kanıtlanmıştır" dedi.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör belasıyla kuşatılmak ve bu şekilde şantajlara maruz bırakılmak istendiğini belirten Yazgan, "Ülkemiz üzerine plan yapanların hesap edemediği tek şey ise Çanakkale'de birlikte ölmeyi başarmış ecdadın torunları, aynı ruh ve heyecanla ülkesini savunacak, birlik ve beraberliğinden taviz vermeyecektir. 'Bir ölür, bin diriliriz' sözünü anlamak için TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırı sonrası kurum çalışanlarının söylediği 'Her zamankinden daha çok çalışacağız' açıklamasına bakılmalıdır" dedi.

"Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir"

Türk milletinin milli iradenin ve idarenin teröre, şantaja, baskıya boyun eğmeyeceğini vurgulayan Yazgan, "Büyük ve güçlü Türkiye olarak başımız her zaman dik, alnımız açık, ülkemiz, milletimiz ve umudunu bize bağlamış mazlum coğrafyaların umudu olmaya, onların temsilcisi, sesi olmaya devam edeceğiz. Her türlü saldırı, eyleme, teröre karşı Cumhurbaşkanımızın, devletimizin, millet iradesinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir" diyerek milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yusuf Yazgan, Güvenlik, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Hiçbir güç ve maşaları bizi yolumuzdan döndüremeyecektir' - Son Dakika

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