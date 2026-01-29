Bursa'nın mimari evrimi yakın planda - Son Dakika
Bursa'nın mimari evrimi yakın planda

Bursa'nın mimari evrimi yakın planda
29.01.2026 12:14  Güncelleme: 12:16
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Bursa Bellek-Kent Söyleşileri' etkinliğinde Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Bursa'nın mimari ve kentsel tarihini ele aldı. Etkinlikte katılımcılar, Bursa'nın tarihi yapıları ve kentleşme evrimi hakkında bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel mirası kayıt altına alma çalışmaları kapsamında başlatılan 'Bursa Bellek-Kent Söyleşileri'nin bu ayki konuğu Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu oldu. Dostoğlu, Bursa'nın kentsel ve mimari tarihini uzman bakış açısıyla ele aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Bursa Bellek-Kent Söyleşileri' ile Bursa'da doğmuş, büyümüş veya hayatının bir kısmını Bursa'da geçirmiş sanatçı ve uzman kişiler kent belleğine ilişkin deneyim ve birikimlerini paylaşıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 yılının '700. Fetih Yılı' ilan edilmesi ile etkinlikler bu fikirde daha kapsamlı hale getirilirken, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Osmanlı şehirciliğinin temellerini atan Bursa'nın kentsel ve mimari tarihini, fetih sonrası gelişim sürecini, tarihi dokusunu ve mimari mirasını uzman bakış açısıyla değerlendirdi. Katılımcılar, Bursa'nın Irgandı Köprüsü, Koza Han, Pirinç Han gibi sembol yapılarının oluşturduğu mimari zenginliği ve kentleşme evrimini derinlemesine inceleme fırsatı buldu.

Etkinliğin soru cevap bölümünün ardından Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç tarafından Prof. Dr. Dostoğlu'na hediye ve çiçek takdim edildi. - BURSA

