Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emekli personellerle vefa gecesinde buluştu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emekli personellerle vefa gecesinde buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emekli personellerle vefa gecesinde buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinden emekli olan personel ve aileleriyle vefa gecesinde bir araya geldi. Başkan Aktaş, emekli personellere teşekkür etti ve birlikte çalışmanın mutluluğunu dile getirdi.

28.02.2024 10:32  Güncelleme: 10:37
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinden emekli olan personel ve aileleriyle vefa gecesinde buluştu. Büyük bir aile olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerle yol arkadaşlığı yapmak büyük bir mutluluk" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketleri çatışında yıllarca çalışıp emekli olan personel ve aileleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile vefa gecesinde biraraya geldi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'ndaki programa, şehrin her bir köşesinde izi, emeği ve alın teri bulunan emekli personeller yoğun ilgi gösterdi. Eski mesai arkadaşlarıyla tekrar buluşma imkanı bulan emekli personeller, geçmiş günleri yad etme imkanı da buldu.

Bursa'ya ve Büyükşehir Belediyesi'ne yıllarca emek veren tüm çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da ortaya çıkan tüm güzel hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklere çalışanların emeği ve katkısı bulunduğunu söyledi. On binlerce üyesi bulunan büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Aktaş, "Sel oldu, siz koştunuz. Yangın oldu, siz koştunuz. Sosyal yardıma muhtaç bir aile oldu. yine siz koştunuz. Hep beraber koştuk. Allah hepinizden razı olsun. Büyükşehir Belediyesi'nde bugüne kadar görev almış tüm belediye başkanlarımıza ve yöneticilere de teşekkür ediyorum. Bugün artık o verdiğiniz emeğin, mücadelenin bir sonunu, nihayetini ve kıvancını yaşıyorsunuz. Bursa Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir aile. Sekiz iştirakimiz, BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere on tüzel kişilik, 13 bin civarı çalışanımız var. Her birinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarılar ve mutluluklar diliyorum. Sizlerle yol arkadaşlığı yapmak, bu şehre hizmet etmek, bu kutlu şehre, bu maneviyatı şehre çok hizmet etmek büyük bir mutluluk. Ailelerinizle, çocuklarınızla beraber sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda Başkan Alinur Aktaş tarafından emekli olan çalışanlara teşekkür plaketi verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emekli personellerle vefa gecesinde buluştu - Son Dakika

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