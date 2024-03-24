Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Gençlerle Sahurda Buluştu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Gençlerle Sahurda Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Gençlerle Sahurda Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyadan duyurduğu gece döneri sahur programında gençlerle bir araya geldi. Aktaş, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, her ay bir defa gece döneri yapacaklarını belirtti.

24.03.2024 16:50  Güncelleme: 17:01
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medyadan duyurduğu gece döneri sahur programında gençlerle buluştu. Davetine gelen gençlere seslenen Aktaş gösterilen yoğun ilgi karşısında, "Ben bu akşam anladım ki bundan sonra ramazanı beklemek yok, her ay bir defa gece döneri yapıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medyadan duyurduğu Nilüfer Çekici Otoparkı'nda düzenlenen gece döneri sahur programına gençler yoğun ilgi gösterdi. Programda dönerleri Başkan Aktaş ısmarlarken, ayranlar da Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi. Başkan Aktaş, gençlerle döner ayran eşliğinde hem sahur yaptı hem de bol bol sohbet edip hatıra fotoğraf çektirdi.

"Her ay bir defa gece döneri yapıyoruz"

Sahur programında alanı hınca hınç dolduran gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş gösterilen yoğun ilgi karşısında, "Ben bu akşam anladım ki bundan sonra ramazanı beklemek yok, her ay bir defa gece döneri yapıyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine geldiği günden beri gençler için her zaman yenilikler ve ayrıcalıklar ortaya koymaya çalıştığını ifade eden Başkan Aktaş, "Tam 16 tane gençlik merkezimiz var. Yeni dönemde 50'ye çıkaracağız. Biz 10 bin çocuğa burs veriyoruz bunu 2024 yılı Eylül ayında 16 bine çıkaracağız. Her şeyden önemli olan burada birlik ve beraberlik içerisinde olmamız. Şu kutlu şehirde yaşıyor olmak, Bursa'nın bir parçası olmak bizim için bir onurdur, şereftir. Bursa'yı daha iyi yarınlara taşımak için yeni döneme dair heyecanımız var, projelerimiz var. Gençlerin yurt dışında yaşama hayali kurmadığı, 'bu şehirde okuyayım, bu şehirde iş sahibi olayım, bu şehirde hayatımı devam ettireyim diye hayal kurduğu bir Bursa olsun' arzu ediyorum. Hepinize ayrı ayrı katılımınız için çok teşekkür ediyorum, ayağınıza yüreğinize sağlık" şeklinde konuştu.

"Bu manzaradan anlıyorum ki; Alinur Aktaş'ın arkasında Bursa var"

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bir çağrıyla alanı dolduran ve Başkan Alinur Aktaş'ın sahur davetine katılıp bu heyecanı paylaşan gençlere teşekkür etti. Bursa'nın bütün değerleriyle kadim bir şehir olduğunu belirten Varank, kültürü, sanatı, tarımı, turizmi, ekonomisi, sanayisi, sporu, müteşebbisleriyle Türkiye'nin örnek şehirlerinden birisi olduğunu ifade etti. Bu şehre hizmet edebilmenin şereflerin en büyüğü olduğunu anlatan Varank, "Bu gece Nilüfer'de farklı bir tarihi yaşıyoruz, Bursa sel olmuş buraya akmış, hoşgeldiniz sefalar getirdiniz. Bu manzaradan anlıyorum ki; Alinur Aktaş'n arkasında Bursa var. Bizler siyaseti sizlere hizmetkar olmak için yapıyoruz, sizlerin hoşnut olacağı her işin arkasından gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de biz aynı anlayışla yolumuza devam etmek istiyoruz. Sizleri hizmetlerle ve yatırımlarla buluşturmak, sizlere layık olan projeleri önünüze getirmek için uğraşıyoruz" dedi.

Bağlarbaşı'nda coşkulu karşılama

Bursa'da bu dönem altyapıdan ulaşıma, kültürden spora kadar pek çok çalışmayı hayata geçiren ve yeni döneme dair vizyon projelerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada meşale ve havai fişek gösterileriyle karşılandı. Mahalle halkının büyük ilgi gösterdiği buluşmaya, Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk de katıldı. Düzenlenen buluşmada meydan dolarken, Başkan Aktaş'ın konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesildi. Spor tesislerinden, ana kucaklarına ve gençlik merkezlerine kadar birçok çalışmanın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu dönemin ise kentsel dönüşüm dönemi olacağını söyledi. Hamitler ve Bağlarbaşı mahallelerini etkileyen çöplükten mağdur olduğunu ve bu çöplüğü kaldırmak için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "En kısa zamanda başlıyoruz, İnşallah orasını 150 dönümlük bir botanik parka 1 yıl içerisinde çevireceğiz. Yer altı ve yer üstü otoparklarını da en kısa zamanda oluşturacağız, Bağlarbaşı trafiğini rahatlatacağız. Soğuk havaya rağmen gösterdiğiniz yoğun ilgi ve alakanız için teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen programların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank beraberindeki isimlerle birlikte, son olarak Tuna Gençlik Spor Kulübü'nün düzenlediği sahur programına katıldı. Tuna mahallesinde gerçekleştirilen sahur programında Tuna Gençlik Spor Kulübü üyeleri ve Tuna mahallesi sakinleriyle sahur sofrasında buluşan Başkan Aktaş, yeni dönem projelerinden bahsetti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Gençlerle Sahurda Buluştu - Son Dakika

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