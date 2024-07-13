Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ'ın Keles Süt Tesisleri'ni gezdi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ'ın Keles Süt Tesisleri'ni gezdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ\'ın Keles Süt Tesisleri\'ni gezdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Keles Süt Tesisleri'ni ziyaret ederek ürünlerin tadına baktı ve tesis hakkında bilgi aldı.

13.07.2024 09:39  Güncelleme: 09:40
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ'ın Keles Süt Tesisleri'ni gezerek ürünlerin tadına baktı, tesis hakkında bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Burada' programı çerçevesinde makamını Keles'e taşıdı. Keles ziyaretinde BESAŞ Keles Süt Tesisi'ni de gezen Bozbey, burada vatandaşın tükettiği ürünleri tadarak kalite kontrolü yaptı. Üretim hakkında bilgi alan Bozbey, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Bozbey, süt alım kapasitesini arttırıp her zaman üreticinin yanında olduklarını, dağ yöresine tarım, hayvancılık için de destek olacaklarının sözünü verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ'ın Keles Süt Tesisleri'ni gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ'ın Keles Süt Tesisleri'ni gezdi - Son Dakika
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