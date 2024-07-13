Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ\'ın Keles Süt Tesisleri\'ni gezdi

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ'ın Keles Süt Tesisleri'ni gezerek ürünlerin tadına baktı, tesis hakkında bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Burada' programı çerçevesinde makamını Keles'e taşıdı. Keles ziyaretinde BESAŞ Keles Süt Tesisi'ni de gezen Bozbey, burada vatandaşın tükettiği ürünleri tadarak kalite kontrolü yaptı. Üretim hakkında bilgi alan Bozbey, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Bozbey, süt alım kapasitesini arttırıp her zaman üreticinin yanında olduklarını, dağ yöresine tarım, hayvancılık için de destek olacaklarının sözünü verdi. - BURSA