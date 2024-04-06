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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey göreve başladı. Bursa'nın fetih yıldönümünde Heykel'deki tarihi binada görevi devralan Mustafa Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 3,5 milyon Bursalı adına onurla devraldım" diye konuştu.

Dün BUSKİ binası önünde mazbatasını alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bugün de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binaya gelerek görevi Alinur Aktaş şehir dışında olduğu için Yıldırım Belediye Bakanı Oktay Yılmaz'dan devraldı. Dışarıda kendisini bekleyen yüzlerce kişiyi selamlayan çiçeği burnunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Ne büyük gurur ki tarihi bir anı burada yaşıyoruz. Güzel Bursa'mız bize güvendi. Bu koltuğa Bursalılar bize değer gördüler. Ne büyük onur ki önümüzde 5 yıl hep birlikte bu kent için çalışacağız. İcraatları hep birlikte hayata geçireceğiz. Bugünden sonra daha çok çalışacağız. Bir dakikamızı bile boşa harcamadan yeni bir Bursa için yol alacağız. Baharın en güzel günlerinde Bursa için yeni bir kapı açılıyor. Güzelliklere, dayanışmaya, barışa, özgürlüğe açılan bir kapı bu. Birlik ve beraberlikle dolu güzel günler çok yakın. Artık umut var, artık gülümseme var. Artık geleceğe güvenle bakabilme var. Hani demiştik ya bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. İşte o bahar geldi. Bursa'da yeni bir dönem başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 3,5 milyon Bursalı adına onurla devraldım. Sizin yöneticiniz olmak öyle bir onur ki, bu onur bize çok güzel işler yaptıracak. Öyle güzel işler olacak ki herkes Bursa'yı konuşacak. Biz bu kentin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini de biliyoruz. Bursa'nın 4 bir yanını aylarca gezdik, sorunları yerinde gördük. Halkımız da bize güvendi, oyunu verdi, göreve getirdi. Şimdi hizmet zamanı. Hemen hızlıca çalışmaya başlayacağız. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Bursa'da demokrasinin en güzel örneğini yaşayacağız. Bursa'da bu güzel işlere imza atacağız. Önceliğimiz çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler" diye konuştu.

"Bursa'nın hakkını koruyacağız" diyen Bozbey, "Emeklileri de unutmuyoruz. Can dostlar da olacak önceliğimiz. Bütün Bursa olacak. Sevgili çalışma arkadaşlarıma da sesleniyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımıza sahip çıkacağız. Onların hakkını yedirmeyeceğiz. Sizlerden daha fazla çalışma sözünü de istiyorum. Ben herkesin, tüm Bursalıların belediye başkanıyım. 5 yıllık süreçte kırmızı çizgim var. 3,5 milyon Bursalıya eşit hizmet götürmek, halkın çıkarına bunları kullanmak. Güzel Bursa'nın gençleri geleceklerini burada düşünecekler. Artık hiçbir Bursalı kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyecek. Kentimizin her köşesinde herkes mutluluğu, huzuru, hissedecek. Nasıl Nilüfer'i örnek bir kent yaptıysak, Bursa'yı da örnek bir dünya kenti hep birlikte yapacağız. Yeter ki inanalım, inanmak başarmanın yarısıdır. Önümüzdeki tüm engeller bir bir ortadan kalkacak. Önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz hizmetlerle ne kadar doğru karar verdiğinizi hepiniz göreceksiniz. Sosyal alanlarla dolu, daha çok dayanışmanın ve özgürlüğün olduğu bir Bursa olacak. Bursa'da yaşamanın ne kadar keyifli olduğunu herkes görecek. Artık tüm Bursa gülümseyecek" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Heykel'e geçen Başkan Bozbey ve beraberindekiler, Atatürk Anatı'na çelenk bıraktı. - BURSA