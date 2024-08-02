Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Uygulamalarında İşbirlikleri Geliştiriyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Uygulamalarında İşbirlikleri Geliştiriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Uygulamalarında İşbirlikleri Geliştiriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir ve daha dirençli bir kent oluşturma çalışmaları kapsamında akıllı şehircilik uygulamalarında başarılı işlere imza atan kurumlarla görüşmelerini sürdürüyor. Yeni nesil belediyecilik uygulamalarıyla Bursa'yı geleceğe güvenle taşımak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin bu alandaki öncü kuruluşlarıyla işbirliklerini geliştiriyor.

02.08.2024 10:06  Güncelleme: 10:08
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir ve daha dirençli bir kent oluşturma çalışmaları kapsamında akıllı şehircilik uygulamalarında başarılı işlere imza atan kurumlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Yeni nesil belediyecilik uygulamalarıyla Bursa'yı geleceğe güvenle taşımak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin bu alandaki öncü kuruluşlarıyla işbirliklerini geliştiriyor. Gelecek nesillere daha dirençli ve daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir teknolojileri konusunda başarılı şirketlerden Sampaş Holding ile kapsamlı bir toplantı düzenledi. Encümen Salonu'ndaki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, iştirak yöneticileri, Sampaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, Prof. Dr. Himmet Karaman, Dr. Atom Damalı, Dr. Serdar Yümlü, Dr. Semra Engin ve Dr. Serdar Serbest katıldı.

Sampaş Holding yöneticilerinin sunum yaptığı toplantıda, kent yönetimi ve akıllı kentler konularındaki yeni öneriler ele alındı. Veriye dayalı akıllı kent yönetimi, afet yönetimi, deprem risk yönetimi, kentsel dönüşüm, akıllı su, akıllı ulaşım ve akıllı çevre yönetimi konularının konuşulduğu toplantıda, önümüzdeki süreçte fikir alışverişlerinin sürdürülmesine karar verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Uygulamalarında İşbirlikleri Geliştiriyor - Son Dakika

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