Bursa Büyükşehir Belediyesi Depremzedelere Moral Verdi

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından hemen bölgeye gidip, yaraların sarılması için önemli bir gayret gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinin yıl dönümünde depremzedelere moral için yine bölgedeydi. Depremzedelere kandil simidi ve süt dağıtan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, konteyner kentteki kütüphaneye 1200 kitap teslim etti, özellikle çocuk ve gençlere moral için de 2 adet tenis masası ve 2 adet langırt masası kurdu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan depremin sabahında daha gün ışımadan harekete geçen, önce Gaziantep İshaniye ve Nurdağı'nda ardından da Hatay'da görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm iştirak ve birimleriyle bölgedeki yaraların sarılması için önemli bir mesai harcadı. Hatay'da Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtım koordinasyonunu üstlenen Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında seyyar tuvaletlerin kurulumunu gerçekleştirdi ve Antakya'da 3 ayrı noktaya 2 bin konteynerden oluşan geçici yaşam alanları kurdu. Evde hasta bakımından sinekle mücadeleye kadar tüm belediyecilik hizmetlerini afetzedelere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandilinde de bölge halkına moral verecek e etkinliklere imza attı.

Asrın felaketinin yıldönümünde yaşamını yitiren vatandaşların mezarlarına karanfil bırakan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık girişine kurulan stantta vatandaşlara kandil simidi ve süt dağıttı. Bunun yanında yaklaşık 10 bin kişinin yaşamını sürdürdüğü Büyükşehir Belediyesi'nin konteyner kentlerindeki afetzedelere de kandil simidi ve süt dağıtılırken, etkinliklerde çocuklar da unutulmadı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 1. Bölgede kurduğu konteyner kente yapılan kütüphaneye 1200 kitap ve kütüphane malzemesi teslim edilirken, 3. Bölgedeki konteyner kente de özellikle çocuk ve gençlerin moral bulması için 2 adet masa tenisi ve 2 adet langırt masası kuruldu.

Bir elimiz hep bölgede olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay ve Gaziantep başta olmak üzere afetten etkilenen bütün illerde depremin ilk gününden beri önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgede 2300 personel ve 700'ü aşkın araç ve ekipmanla hizmet verdiklerini söyledi. Tüm yaralar sarılıp, bölgede hayat normale dönene kadar da çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Bu süreçte bir elimiz hep o bölgede olacak. Giden canları geri getirmek mümkün değil tabii ki. Ancak biz depremzede vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onlara moral vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Kurduğumuz konteyner kentlerde kalan çocuklarımızın kitap, tenis masası ve langırtla ilgili bazı talepleri vardı. Onları da yerine getirdik. Bu vesileyle yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralara da şifalar diliyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın diye dua ediyorum" dedi. - BURSA