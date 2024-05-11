Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Ana Kucağı'nda Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Ana Kucağı'nda Anneler Günü Kutlaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Ana Kucağı\'nda Anneler Günü Kutlaması

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Ana Kucağı'nda eğitim gören minikler, 'Anneler Günü'nü renkli bir programla kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Annelerimizin sevgi dolu kolları, yorgun ruhlarımızın dinlendiği bir liman, bilge sözleri ise aydınlık yarınlarımızın pusulasıdır' dedi.

11.05.2024 12:07  Güncelleme: 12:11
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Ana Kucağı'nda eğitim gören minikler, 'Anneler Günü'nü renkli bir programla kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Annelerimizin sevgi dolu kolları, yorgun ruhlarımızın dinlendiği bir liman, bilge sözleri ise aydınlık yarınlarımızın pusulasıdır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından 'Anneler Günü' dolayısıyla Hamitler Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi'nde özel bir etkinlik düzenledi. Miniklerin hazırladığı gösteriyi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve aileleri de ilgiyle izledi. Hünerlerini büyük bir başarıyla sergileyen çocuklar, Başkan Bozbey ve ailelerinden alkış aldı. Cesaretleriyle ilham veren, her zorlukta umut ışığı olan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, "Annelerimizin sevgi dolu kolları, yorgun ruhlarımızın dinlendiği bir liman, bilge sözleri ise aydınlık yarınlarımızın pusulasıdır. Hayatımız boyunca bizlere rehberlik eden, her zaman en iyisini yapmamız için teşvik eden ve bizlere inanan en büyük destekçilerimizdir. Emeklerinden dolayı onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu güzel etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Okul öncesi eğitim hizmeti alamayan yavrularımıza kaliteli ve ücretsiz eğitim veren ana kucağı merkezlerimizle, her geçen gün daha fazla çocuğumuza ulaşarak ailelere destek oluyoruz" dedi.

"Halkımızın yüzünü güldüreceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin halkı önceleyen etkili ve kalıcı çalışmalar yapma önceliği olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Eğitim, sağlık, ulaşım ve özellikle çevre konularında duyarlılığımızı en üst düzeyde tutarak halkımızın yüzünü güldüreceğiz. Bursa'mızı ortak akılla ve hep birlikte aydınlık yarınlara ulaştıracağız. Merhameti, şefkati ve sevgisiyle yavrularını hayata bağlayan tüm annelerin, anne adaylarının ve annelik duygusunu içinde taşıyan tüm kadınların 'Anneler Günü'nü kutluyorum. Aramızda olmayan annelerimizi de rahmetle anıyorum. Onların sevgisini ve özlemini her zaman kalbimizde taşıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Ana Kucağı'nda Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Hamitler Ana Kucağı'nda Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika
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