Bursa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi denetimleri sıklaştırdı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi denetimleri sıklaştırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi kamu düzeni ve halk sağlığını etkileyecek unsurları önlemek için denetimlerini arttırdı. Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için kesim alanları ve atıkların bertaraf edilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor.

12.06.2024 15:46
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kamu düzeni ve halk sağlığını etkileyecek unsurları önleyici tedbirlerin alınması konusunda denetimlerini sıklaştırdı.

Okullardaki karne heyecanı ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili Bursa'da alışveriş ve araç yoğunluğunu arttırırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için denetimlerini sıklaştırdı. Kurban Bayramı'nda kesim alanları ve atıkların bertaraf edilmesi konularında ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Özgür, vatandaşların da çevre hassasiyetine özen göstererek ekiplere yardımcı olmalarını istedi. Zabıta Daire Başkanlığının tüm birimleriyle Kurban Bayramı için hazır olduğunu belirten Cevdet Özgür, "Kamu düzeni, halkın sağlığı, halkımızın huzuru ve esenliği için yeşil alanlarda, parklarda, alışverişin yoğun olduğu bölgelerde ve kurban telaşının yaşandığı yerlerde ekiplerimiz, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak çalışmalar yaptı. Olumsuzlukların yaşanamaması adına önleyici tedbirlerimizi aldık. Bayram dönemlerinde özellikle seyyar satıcılarla mücadele ve terminal yoğunluğumuz fazla oluyor. Bu durumlar için nöbetçi ekiplerimizi çoğalttık. Özellikle Kurban Bayramı ve yaz tatili sürecinde vatandaşlarımızın belirlenen yerlerin dışından mangal yakmaması, atıklarını çevreye zarar vermeyecek şekilde depolaması ve bertaraf etmesi konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz. Esnafımızın da alışverişleri ve geçişleri zorlaştıracak işgallerde bulunmamasını istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezlerinin 7/24 ulaşılabilir olduğunu da ifade eden Özgür, vatandaşların 0224 716 33 30 ve 153 nolu hatları arayarak talep ve şikayetlerini iletebileceğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi denetimleri sıklaştırdı - Son Dakika

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