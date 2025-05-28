Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden Kuzey Makedonya\'ya Çöp Kamyonu Hibesin

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Üsküp Studeniçani Belediyesi'ne çöp kamyonu hibe edildi.

Balkan coğrafyasıyla gönül bağlarını her zaman güçlü tutan Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla temin edilen bir adet çöp kamyonunu, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Üsküp Studeniçani Belediyesi'ne hibe etti. Türk bayrağı ve Büyükşehir flamalarıyla süslenen araç, Büyükşehir Belediyesi Ana Binası'nda gerçekleştirilen törenle yeni görev yerine uğurlandı. Törene, Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Studeniçani Belediye Başkanı Azem Sadiku, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ve belediye yöneticileri katıldı.

Ramazan ayında yaptıkları ziyarette verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Ata toprakları diyebileceğimiz, aynı zamanda Türklerin halen yaşadığı Studeniçani'daki kültürel ve manevi mirasa sahip çıkmalıyız. Yapılan hizmetlerle bölgedeki varlığımızı devam ettirme arzusundayız. Aracımızı Belediye Başkanı Azem Sadiku'ya teslim ettik. Kentlerimiz arasında kurduğumuz bu dayanışma köprüsünün herkese hayırlı olmasını diyorum" dedi.

Hibe edilen aracın Balkan ve Rumeli Komisyonu'nun ilk önemli faaliyetlerinden biri olduğunu belirten CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Başkan Mustafa Bozbey'in öncülüğünde güzel işlere imza atmaya devam edeceklerini ifade etti. Bursa'nın Balkanlarda önemli bir yeri olduğunu anlatan Öztürk, yapılan yardımın kent dayanışmasının ilk örneği olduğunu dile getirdi.

Studeniçani Belediye Başkanı Azem Sadiku da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA