Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Muhtarlarla Çevre Düzeni Planı Toplantısı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Muhtarlarla Çevre Düzeni Planı Toplantısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden Muhtarlarla Çevre Düzeni Planı Toplantısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarını katılımcı bir anlayışla sürdürerek Keles ve Harmancık muhtarları ile bir araya geldi. Programda yeni planlama vizyonu ve muhtarların katkıları üzerine bilgi verildi.

28.02.2025 14:41  Güncelleme: 14:43
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Bursa'nın 'Kent Anayasası'nı oluşturacak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarını katılımcı bir anlayışla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel Muhtarlar Çalıştayı çerçevesinde Keles ve Harmancık'taki muhtarlarla bir araya geldi.

Bursa Planlama Ajansı tarafından daha önce dağ yöresi, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Gemlik, Mudanya ve Orhangazi ilçelerindeki muhtarlarla buluşarak kente dair fikir alışverişinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Keles ve Harmancık ilçelerinin muhtarları ile bir araya geldi. Keles Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, ilçe muhtarlar derneklerinin başkanları ve muhtarlar katılım gösterdi.

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, Bursa'nın yeni planlama vizyonunu da anlattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in muhtarların görüşlerini ve katkılarını son derece önemsediğini belirten Nazlı Yazgan, sorunları hep birlikte el ele vererek çözeceklerini dile getirdi. Program, soru cevap bölümüyle devam etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Muhtarlarla Çevre Düzeni Planı Toplantısı - Son Dakika

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