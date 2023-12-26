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Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik Personeline Göz Yaşartıcı Sprey Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik Personeline Göz Yaşartıcı Sprey Eğitimi Verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, açık ve kapalı hizmet alanlarında görevli özel güvenlik personeline biber gazı kullanımı eğitimi verdi. Eğitimde, biber gazının doğru tekniklerini öğrenen personel, uygulamalı olarak gazın etkilerini kendi gözlerinde hissetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik Personeline Göz Yaşartıcı Sprey Eğitimi Verdi
26.12.2023 - 10:18,
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Bursa Büyükşehir Belediyesinin açık ve kapalı hizmet alanlarında görevli özel güvenlik personeli, göz yaşartıcı spreyin etkilerini önce kendi gözlerinde hissetti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmet içi eğitim programlarıyla personeli sürekli daha donanımlı hale getirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, 2023 eğitim programında yer alan eğitimler arasında en acı olanını da uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan 17 ilçedeki açık ve kapalı alanlarda görevli özel güvenlik personeline, göz yaşartıcı sprey kullanımı eğitimi düzenlendi. Sadece sertifikası olanlar tarafından kullanılabilen biber gazının doğru tekniklerini kapsayan eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi BİNTED Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen pratik eğitim, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli yetkililer tarafından verildi.

Eğitimde yaşanabilecek olaylar ya da denetim görevi sırasında meydana gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği konusu ayrıntılı şekilde anlatıldı. Biber gazının yasal dayanakları, kullanım şekli ve hangi hallerde kullanılabileceği konularının ele alındığı eğitimin ikinci bölümünde ise açık alanda uygulama yapıldı.

Biber gazı kullanacak kişilerin gazın insanda nasıl etki bıraktığını bilmesi ve ona göre kullanması gerektiği belirtilen eğitimde biber gazı, ilk olarak eğitime katılan güvenlik personeline uygulandı. Eğitmen tarafından yüzlerine biber gazı sıkılan personel, yakıcı etkiyi hisseder hissetmez alanda hazırlanan hortumların başına koştu. Yüzleri suyla yıkanan ve uzun süre gözlerini açmakta zorlanan güvenlik görevlileri, muhtemel durumlarda kullanmak zorunda kalacakları gazın etkilerini de bizzat yaşayarak görmüş oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Güvenlik Personeline Göz Yaşartıcı Sprey Eğitimi Verdi - Son Dakika
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