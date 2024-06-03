Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB iş birliğiyle turizm sektörüne nitelikli personel yetiştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB iş birliğiyle turizm sektörüne nitelikli personel yetiştiriliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB iş birliğiyle turizm sektörüne nitelikli personel yetiştiriliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSMEK ile TÜRSAB iş birliğinde turizm sektörü ve seyahat acentelerinin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve bu alanda çalışmak isteyen gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Eğit, İstihdam Et' projesinde seyahat danışmanı ve satış personeli eğitimlerine başlandı.

03.06.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSMEK ile TÜRSAB iş birliğinde turizm sektörü ve seyahat acentelerinin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve bu alanda çalışmak isteyen gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Eğit, İstihdam Et' projesinde seyahat danışmanı ve satış personeli eğitimlerine başlandı.

Bursalılara birçok farklı alanda eğitim alma imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), istihdam garantili kurslarla bireyleri iş hayatına kazandırıyor. BUSMEK ve TÜRSAB iş birliğinde turizm sektörü ve seyahat acentelerinin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak, bu alanda çalışmak isteyen gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Eğit, İstihdam Et' projesinde eğitimler başladı. Projenin ilk eğitim programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ve İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen katıldı.

Turizmin sevgi ve emek işi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu mesleğin icra eden kişi tarafından sevilmesi de önemli. Turizme ilgi duyan 17 kişinin bu projeyle sektöre kazandırılması umut verici. Çünkü turizm, sevgi ve emek işidir. Fakat eğitim de sevgi ve emeğin yanında önemli bir şarttır. Gençlerin istihdamı için BUSMEK'in bu projenin bir parçası olmasını değerli buluyorum. Gençler daima çalışmalı ve üretmelidir. Her zaman onların arkasındayız. Bu projede bizimle olan TÜRSAB'a da teşekkür ediyoruz" dedi.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise Bursa turizmini öne çıkarmak için çabaladıklarını belirterek, "Projenin amacı, nitelikli personel yetiştirmektir. Bu sebeple eğitimlere önem veriyoruz. Kursiyerler, verdiğimiz eğitim sayesinde sektörü en ince ayrıntısına kadar öğrenecek. İşlerine başladıklarında ise zorlanmadan adapte olacaklardır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey ve beraberindekiler, kursiyerlerle bir araya gelip sohbet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Belediye, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB iş birliğiyle turizm sektörüne nitelikli personel yetiştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 18:05:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAB iş birliğiyle turizm sektörüne nitelikli personel yetiştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement