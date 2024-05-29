Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Yeşil Şehir Eylem Planı' çalıştayı düzenledi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Yeşil Şehir Eylem Planı' çalıştayı düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi \'Yeşil Şehir Eylem Planı\' çalıştayı düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğa dostu projeler geliştirmek amacıyla 'Yeşil Şehir Eylem Planı' çalıştayı düzenledi. Başkan Mustafa Bozbey, daha sağlıklı, daha dirençli, daha temiz ve daha yeşil bir Bursa oluşturmak için gerekenleri yapacaklarını belirtti.

29.05.2024 16:58  Güncelleme: 17:00
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Büyükşehir'den 'Yeşil Şehir Eylem Planı' çalıştayı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey:

"Daha sağlıklı, daha dirençli, daha temiz ve daha yeşil bir Bursa oluşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğa dostu projeler geliştirmek hedefiyle 'Yeşil Şehir Eylem Planı' çalıştayı gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Daha sağlıklı, daha dirençli, daha temiz ve daha yeşil bir Bursa oluşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Bursa'nın daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın 'Yeşil Şehirler Programına katılarak doğa dostu projeler geliştirmek ve finansman sağlamak amacıyla 'Yeşil Şehir Eylem Planı' çalıştayını düzenledi. Yeşil Şehir Eylem Planı, Bursa'nın çevresel zorluklarına çözüm bulunması, sürdürülebilir ve dirençli yollarla kentsel kalkınmasına yardımcı olacak altyapı yatırımları gibi ayrıntılı eylemleri içeriyor. 'Yeşil Şehir Eylem Planı', İklim Yatırım Fonu ortaklığının bir parçası olan Temiz Teknoloji Fonu tarafından destekleniyor. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki çalıştay programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yönetici Direktörü Nandita Parshad, Yeşil Bursa Eylem Planı Proje Danışman Ekip Lideri Siddarth Nadkarny, BUSKİ Genel Müdürü Göngür Gülenç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Hava ve çevre temizliğini önemsiyoruz"

Çalıştay programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin hatta dünyanın önemli cazibe merkezlerinden biri olabileceğini söyledi. Gelişmekte olan tüm kentlerde olduğu gibi Bursa'da da çeşitli çevre sorunlarıyla karşılaşıldığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, hava kirliliği, su kirliliği, atık sorunu, yeşil alanların azalması gibi çevresel problemlerin kent için büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bu tehditlere karşı duyarsız kalmanın mümkün olmayacağını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Daha sağlıklı, daha dirençli, daha temiz ve daha yeşil bir Bursa oluşturmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hava ve çevre temizliğini, yenilenebilir kaynakları kullanarak sürdürülebilir kent kimliği oluşturmayı önemsiyoruz. Kentimizdeki yeşil alanları, parkları, bahçeleri ve açık hava mekanlarını, kent sakinlerine nefes aldırması, dinlenebilmeleri ve sosyal ortamların oluşması amacıyla önemsiyoruz. Toplu taşıma sisteminin geliştirilmesini, halkımızın bisiklet kullanımına teşvik edilmesini, enerji verimliliğinin artırılmasını, atık yönetim sisteminin iyileştirilmesini ve çevre konusunda toplumun bilinç düzeyinin geliştirilmesine ayrıca önem veriyoruz" diye konuştu.

"Çevresel zorlukları belirleyeceğiz"

Hayalini kurdukları Bursa'ya ulaşmak amacıyla EBRD'nin 'Yeşil şehirler Programı'na katıldıklarını anlatan Başkan Bozbey, "Yeşil şehir eylem planı çerçevesinde Bursa'mızdaki çevresel zorlukları belirleyeceğiz. Acil olarak ele alınması gerekenleri tespit edeceğiz. Bu sorunlara en kısa sürede çözümler üreteceğiz. Bunların bir gecede hallolmayacağını biliyoruz. Uzun ve zorlu bir yolumuz var. Ancak hep birlikte hareket etmeliyiz. Bursa'ya olan sevgimizin verdiği motivasyonla, daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha güzel yarınları kısa sürede inşa edebiliriz. Bu güzel kenti, gelecek nesiller için korumalı ve daha da güzelleştirmeliyiz. Programa katılan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise daha yeşil bir Bursa inşa etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yeşil Bursa Eylem Planı Proje Danışman Ekip Lideri Siddarth Nadkarny tarafından sunum gerçekleştirildi. Yeşil şehir eylem planının önemine dikkat çeken Nadkarny, Yeşil Şehir Eylem Planı'nın tüm paydaşlar tarafından izleneceğini, çalışmalar neticesinde kentin 20-25 yıl sonra nerede olması gerektiğinin de belirtileceğini anlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Yeşil Şehir Eylem Planı' çalıştayı düzenledi - Son Dakika

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