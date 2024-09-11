Bursa'da '11 Eylül Kurtuluş Paneli' Yapıldı

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Bursa Büyükşehir'den '11 Eylül Kurtuluş Paneli'

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çerçevesinde '11 Eylül Kurtuluş Paneli' düzenledi. Uzman akademisyenlerin de katıldığı programda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, "Atatürk, Bursa'dan geleceğine de vurgu yaparak 'Yeşil Yurt' diye bahsediyor. Bursa'nın yeşiline, kültürüne, geçmişine, değerlerine, toprağına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Bursa'da 2 yıl, 2ay, 2 gün süren Yunan işgalinin sona ermesinin 102'nci yılı kutlamaları, kortej yürüyüşü ve törenlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen panel programıyla devam etti. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki '11 Eylül Kurtuluş Paneli'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Güney Özkılınç, uzman akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

"Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Bursa aktarmak zorundayız"

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve 'Bursa'nın işgal ve kurtuluşu' adlı belgesel gösteriminin ardından konuşan Başkan Mustafa Bozbey, tam 102 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve milis güçlerin yoğun mücadelesi sonucunda Bursa'nın düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi. 10 Eylül 1922'de çekilmeye başlayan düşman kuvvetlerinin 11 Eylül'de kenti yakıp yıkarak terk ettiğini belirten Başkan Bozbey, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onları minnetle anıyorum. Bursa'da doğan ya da doyan herkesin Bursa'nın kurtuluş gününe sahip çıkması gerekir. Bursa, tam 2 yıl 2 ay 2 gün boyunca esaret altında kaldı. Halkımızın bu süre içerisinde ne kadar zulüm gördüğünü belgeselde izlemiş olduk. Düşmanın o dönemde yaptığı zulümleri asla unutmadan gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa'ya 'Cumhurbaşkanı' olarak gelişinin 100. yılını da kutluyoruz. O günü de birlikte kutluyoruz. Atatürk, konuşmasında Bursa'dan 'Yeşil Yurt' diye bahsediyor. Bursa'nın yeşiline, kültürüne, geçmişine, değerlerine, toprağına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Bursa aktarmak zorundayız. Panele katılan hocalarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Bursa'm" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Saime Yüceer'in üstlendiği '11 Eylül Kurtuluş Paneli'ne geçildi. Panelde, Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa ve Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan tarafından Bursa'nın işgal, mücadele ve kurtuluş yıllarına dair bilgi, belge ve tanıkların hatıraları anlatıldı.