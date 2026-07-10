Büyükorhan'a tam donanımlı itfaiye binası - Son Dakika
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Büyükorhan'a tam donanımlı itfaiye binası

Büyükorhan\'a tam donanımlı itfaiye binası
10.07.2026 18:29  Güncelleme: 18:31
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesinde 3 araçlık garaj, atölye ve yaşam alanları bulunan yeni itfaiye hizmet binasını hizmete açtı. 10 personel ve 3 araçla 7/24 görev yapacak merkez, bölgenin acil durum müdahale kapasitesini artıracak.

Bursa'da itfaiye teşkilatını personel ve ekipman destekleriyle güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesinde de tam donanımlı yeni itfaiye hizmet binasını hizmete aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yangınlardan doğal afetlere kadar her alanda fedakarca mücadele eden itfaiye teşkilatına yeni bir merkez daha kazandırdı. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yangınlara daha kısa sürede müdahale edip can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan'da yapımı tamamlanan itfaiye hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete aldı.

Yaklaşık 800 metrekare inşaat alanına sahip olan tesiste, 3 araçlık garaj, atölyeler, idari birimler, dinlenme ve yaşam alanları bulunuyor. Merkezde 3 itfaiye aracı ve 10 personel, 7/24 bölgenin hizmetinde olacak.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, itfaiye teşkilatının zor anlarda vatandaşların yanında olduğunu, afette, kazada ve her türlü acil durumda canı pahasına görev yaptığını belirtti. Güçlü bir itfaiye teşkilatının vatandaşların ve şehrin güvenliğini de artıracağını söyleyen Başkan Vekili Biba, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern hizmet binası, bu anlayışın bir ürünüdür. Personelimizin daha sağlıklı ve verimli şartlarda görev yapmasına imkan sağlayacak bu yatırım, Büyükorhan'ın acil durumlara müdahale kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecektir. Yalnızca Büyükorhan'a değil, ihtiyaç duyulan çevre bölgelere de çok daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabileceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geleceği planlayan, vatandaşın güvenliğini önceleyen ve hizmet ağını sürekli güçlendiren bir anlayışla hareket ettiğini ifade eden Başkan Vekili Biba, "Büyükşehir'in imkanlarının, merkezden en uzak mahalleye kadar her vatandaşımıza eşit şekilde ulaşması için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu vesileyle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Keles ilçemizde de yeni itfaiye hizmet binasının yapılacağı alanın tahsisi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bu süreci en kısa sürede tamamlayarak Keles ilçemizde çalışmaları başlatacağız. Böylece dağ yöremizde, itfaiye hizmetlerini daha güçlü, daha hızlı ve daha etkin bir yapıya kavuşturmuş olacağız. İtfaiye hizmet binasının Büyükorhan'a, dağ bölgemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm itfaiye personelimize kazasız, belasız, başarılı görevler temenni ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ise, tesisin hizmete alınmasında emeği geçen Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Bursa ve dağ yöresi için ihtiyaca karşılık veren bir yatırım olduğunu vurgulayan Yavuz, tüm itfaiye personeline de çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Vekili Biba, daha sonra hizmet binasını inceleyerek itfaiye çalışanlarıyla sohbet edip bilgi aldı. Programın sonunda itfaiye personeline ve vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükorhan'a tam donanımlı itfaiye binası - Son Dakika

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