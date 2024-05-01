Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Bursa\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Bursa'da binlerce işçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkulu bir şekilde kutladı. İşçiler, davul ve zurnalar eşliğinde halay çekerek bayramlarını kutladılar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekilleri de işçilerin bayramını kutlamak için alana geldi.

01.05.2024 12:05  Güncelleme: 12:08
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Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu kalabalık ile kutlanmaya başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde binlerce işçi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda toplandı. Polis tarafından tek tek aranan işçiler, bayraklarla metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu. 1 Mayıs'ı işçiler davul ve zurnalarla halay çekerek kutladı. Toplanmanın ardından binlerce işçi, yürüyerek hastane alanındaki etkinliğin yapılacağı alanda toplandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve çeşitli partilerin milletvekilleri alana gelerek işçilerin bayramını kutladı. Coşkulu kalabalık havadan dron ile görüntülendi.

Bursa'da 80 bine yakın üyesi olduğunu belirten Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, "Türk Metal Sendikası olarak Bursa'da 80 bine yakın üyemiz var. Üyelerimizin tamamıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bayramına eşlik ediyoruz. Emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatını kazanan herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. Taleplerimizi meydanlardan haykıracağız. Temennimiz 8 ana başlıktaki düzenlemenin yapılması" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika

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