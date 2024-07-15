Bursa'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bursa'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Bursa\'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitleri anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, FETÖ'nün 40 yıllık planının milli irade karşısında çöplüğe gittiğini belirtti. Bursa'da düzenlenen anma programları, 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü ile başladı. Törende konuşan yetkililer, milletin darbelere karşı gösterdiği dayanışmayı vurguladı ve şehitlere rahmet diledi.

15.07.2024 22:42  Güncelleme: 22:44
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Bursa'da Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitleri anma etkinlikleri gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, FETÖ'nün 40 yıllık planı ve gücünün milli irade karşısında bir gecede tarihin çöplüğüne gittiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılında Bursa'daki anma programları, 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü ile başladı. Bursa Valiliği önünden başlayan yürüyüşe Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Mehter Takımı da yürüyüşe eşlik etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonrası program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran'ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Törende konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Aziz milletimiz, kendisini hesaba katmayanlara milli iradenin ne demek olduğunu en ağır şekilde göstermiş, adeta milli irade dersi vermiştir. Üzerinden 8 yıl geçse de o gece yaşadıklarımız hafızalarımızda hala dün gibi canlılığını koruyor. Yaptığımız hamlelerin benzerleri tüm kentlerimizde hayata geçirildi ve en nihayetinde gün ağarırken darbe planı boşa düşürüldü. Milletimizin milli ve manevi değerlerini kendileri ve hamleleri istikametinde sömüren, hainler topluluğunun gücü milletimizin çelikleşmiş iradesine çarparak bir gecede parçalandı. FETÖ'cü hareketin kırk yıllık planı ve biriktirdiği güç, milli irade karşısında bir gecede tarihin çöplüğündeki yerini aldı" ifadelerini kullandı.

"Bu milletin darbelere karşı nasıl bir dayanışma gösterdiğini o gece gördük"

Hain darbe girişimi karşısında Türk milletinin büyük dayanışma örneği gösterdiğini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Milletin iradesine karşı yapılan darbenin, ihanetin, milletin zaferi ile sonuçlandığı günü anıyoruz ve 8 yıl önce şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum, iyi ki varlar. Bu milletin darbelere karşı nasıl bir dayanışma gösterdiğini, o gece hep beraber gördük. Bu vesileyle vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve demokrasimizin korunması için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"Bir gecede 250 şehit, 20 binin üzerinde gazi"

15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmetle anan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, "İçeriden dışarıdan zor bir coğrafyada yaşamı yaşıyoruz ve bu ülke, bu millete yakın siyasi tarihimizde çektirilen acıları ve çektirilenleri gayet iyi biliyoruz. İlk defa 8 sene önce bu millet 'yeter' dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısıyla meydanlara indi ve o hainlere fırsat vermedi. Allah hepinizden razı olsun. Bir gecede 250 şehit, 20 binin üzerinde gazi veren bu millet, bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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