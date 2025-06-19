Bursa'da 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı Tamamlandı - Son Dakika
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Bursa'da 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı Tamamlandı

Bursa\'da 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı Tamamlandı
19.06.2025 14:44  Güncelleme: 14:46
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, 'Dirençli Sağlıklı Şehirler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler' temasıyla 17-19 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Toplantıya yerli ve yabancı 500'e yakın katılımcı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu birçok yetkili katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, üç gün boyunca yurtiçinden ve yurtdışından birçok bilim insanı ve uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen oturumların ardından kapanış programıyla sona erdi.

Dünya genelinde 1900'ü aşkın şehir ve belediyeyi bünyesinde barındıran DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlendi. 17-19 Haziran tarihleri arasında 'Dirençli Sağlıklı Şehirler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler' temasıyla yapılan toplantılara, 500'e yakın yerli ve yabancı belediye başkanı, bilim insanı ve uzman isim katılarak deneyimlerini paylaştı. 2019-2025 dönemini kapsayan 7. Faz'ın son toplantısı olan programda, 3 gün boyunca kentlerdeki deneyimler paylaşılarak 8. Faz'a geçiş için stratejiler belirlendi.

Toplantının kapanış programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra DSÖ Avrupa Bölge Ofisi Sağlıklı Şehirler Ağı Yöneticisi Kira Fortune, İrlanda Sağlık Bakanı Jennıfer Murnane O'connor, İrlanda Limerick Belediye Başkanı John Moran, İzlanda Eski Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yunanistan Palaio Faliro Belediye Başkanı Ioannis Fostiropoulos, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda yerli ve yabancı yönetici katıldı.

"Toplantı, hepimiz için ilham verici oldu"

Bursa'da DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık Toplantısı ve Konferansı'na ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 7. Faz'ı tamamlayarak 8. Faz'a adım attıklarını ve Bursa Taahhüdü'nü tüm dünyaya duyurduklarını hatırlattı. Bursa'da 3 gün boyunca bilgi ve deneyimleri paylaşarak ortak bir irade ve ortak bir umut inşa ettiklerini belirten Başkan Bozbey, "Sağlık hakkını temel alan, doğayla uyumlu ve insan odaklı geleceği konuştuğumuz bu toplantı, hepimiz için ilham verici oldu. Yaptığımız paylaşımların tüm dünya kentlerine bir yol haritası sunacağına inanıyorum. Herkese katılımı ve katkıları için teşekkür ediyorum. Buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Misafirlerimizi kentimizde iyi ağırladığımıza ve güzel hatıralarla buradan ayrılacaklarına inanıyorum. Kurduğumuz dostlukların ve dayanışmamızın artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Program, Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun geleneksel dans gösterisiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı Tamamlandı - Son Dakika

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