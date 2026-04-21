Bursa'da 23 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın doyasıya kutlanabilmesi ve çocukların aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri için kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için, kent içinde ayakta yolcu taşıyan BursaRay, tramvay ve otobüs hatlarının 23 Nisan günü 00.00 ile 23.59 saatleri arasında BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği '23 Nisan Çocuk Şenliği', 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te Çarşıbaşı'dan Atatürk Stadyumu Kütüphanesi'ne düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Merinos Parkı'nda oluşturulan şenlik alanında da çocukların eğlenceli bir gün geçirmeleri için birbirinden renkli programlar hazırlandı. Saat 14.00'da başlayacak olan şenlikte, gösterilerden atölye çalışmalarına, sahne şovlarından oyun alanlarına kadar birçok alanda çocuklar keyifli vakit geçirecek.

23 Nisan coşkusuna davet

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 23 Nisan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek bütün Bursa'yı bu coşkuya ortak olmaya davet etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Başkan Vekili Biba, "Tüm çocuklarımızın, dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tüm hemşehrilerimizi çocuklarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız Çocuk Şenliği'ne davet ediyorum. 23 Nisan'da toplu ulaşım ve Hayvanat Bahçesi'ne girişler ücretsiz olacak. Ayrıca Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyen vatandaşlarımız için de teleferikle ulaşım 200 TL'ye indirildi" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var

22:02
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
21:37
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 22:52:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.