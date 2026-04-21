Bursa'da 23 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın doyasıya kutlanabilmesi ve çocukların aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri için kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için, kent içinde ayakta yolcu taşıyan BursaRay, tramvay ve otobüs hatlarının 23 Nisan günü 00.00 ile 23.59 saatleri arasında BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği '23 Nisan Çocuk Şenliği', 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te Çarşıbaşı'dan Atatürk Stadyumu Kütüphanesi'ne düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Merinos Parkı'nda oluşturulan şenlik alanında da çocukların eğlenceli bir gün geçirmeleri için birbirinden renkli programlar hazırlandı. Saat 14.00'da başlayacak olan şenlikte, gösterilerden atölye çalışmalarına, sahne şovlarından oyun alanlarına kadar birçok alanda çocuklar keyifli vakit geçirecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 23 Nisan'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek bütün Bursa'yı bu coşkuya ortak olmaya davet etti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Başkan Vekili Biba, "Tüm çocuklarımızın, dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tüm hemşehrilerimizi çocuklarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız Çocuk Şenliği'ne davet ediyorum. 23 Nisan'da toplu ulaşım ve Hayvanat Bahçesi'ne girişler ücretsiz olacak. Ayrıca Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyen vatandaşlarımız için de teleferikle ulaşım 200 TL'ye indirildi" dedi. - BURSA