Bursa\'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem: Alışverişte Korku Dolu Anlar

AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Dün meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bugün de 4,3 şiddetinde sallandı. Sadece Gemlik ilçesinde değil, diğer il ve ilçelerden de deprem hissedildi.

VATANDAŞLAR KAÇTI

Orhangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinde yaşanan korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kasanın önünde bekleyen müşteriler, depremin meydana gelmesiyle, koşturarak dışarı çıktı.

Deprem Yalova'da da hissedildi. Bursa Valiliği ise deprem sonrası şehirde bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de ilçede yapı stoğunun yüzde 48'inin riskli olduğunu bildirdi.