Bursa'da günler sürecek su kesintisi uyarısı: BUSKİ ilçe ilçe açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürülen altyapı ve içme suyu şebeke çalışmaları nedeniyle Nilüfer, Osmangazi, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerinde belirli mahallelerde günler sürecek planlı su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almalarını istedi.

BUSKİ'den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek bağlantı ve altyapı işlemleri nedeniyle belirlenen saatler arasında zaman zaman su kesintileri uygulanacak.

Nilüfer ilçesinde Özlüce Mahallesi'nde Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresinde 9-13 Temmuz tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında planlı su kesintileri yaşanabilecek. Çamlıca Mahallesi ile Kültür Mahallesi ve çevresinde ise 7-11 Temmuz tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında çalışmalar nedeniyle su verilemeyecek.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevresindeki cadde ve sokaklarda 9-13 Temmuz tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacak.

Yenişehir ilçesinde Kurtuluş Mahallesi, Çelebiköy Yolu ve çevresinde yürütülen çalışmalar nedeniyle 7-10 Temmuz tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında planlı su kesintileri yaşanabilecek.

Osmangazi ilçesinde ise Soğanlı ve Alemdar mahalleleri ile Yunus Sokak, 1. Aras Sokak ve çevresinde 7-10 Temmuz tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmaların sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşların su ihtiyaçlarını önceden karşılamalarını ve planlı kesintilere karşı gerekli tedbirleri almalarını istedi. - BURSA