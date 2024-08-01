Bursa'da 8. Uludağ Performans Tırmanış Bisiklet Yarışı Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak

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Bursa'da 3 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek 8. Uludağ Performans Tırmanış Bisiklet Yarışı nedeniyle 08.30-12.30 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

3 Ağustos Cumartesi günü 08.30-12.30 saatleri arasında Nilüfer ilçesi Eker Meydanı, Doğancı Barajı ayrımı, Çaybaşı, Karaislah köyü ayrımı, Soğukpınar ve Uludağ Milli Parkı güzergahında 8. Uludağ Performans Tırmanış Bisiklet Yarışı düzenlenecek. Bursa- Keles yolu güzergahında saat 08.20'den itibaren Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı-Eker Meydanı'ndan başlayarak Çamlıca Kavşağı, Misi Köprüsü, Doğancı Barajı ayrımı, Çaybaşı, Karaislah köyü ayrımı, Soğukpınar, Uludağ Milli Parkı güzergahlarından geçişler olana kadar bağlantı yolları ile cadde ve sokaklar arası araç trafiğine kapatılacak. Yarış boyunca güzergahlardan geçişler sağlandıkça güzergahlarda bulunan bağlantılı cadde ve sokaklar kademeli olarak araç trafiğine açılacak. Sürücülerin tedbirli olması istendi. - BURSA