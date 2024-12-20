Bursa'da 89. Atatürk Koşusu İçin Trafik Kapatılacak

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Bursa'da 22 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan 89. Büyük Atatürk Koşusu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapanacak.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 89. Büyük Atatürk Koşusu sebebiyle 22 Aralık 2024 Pazar günü kapatılacak yolları duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Aralık Pazar günü saat 08.30 itibarıyla Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (Eski Askeri Hastane) önünden Çekirge Caddesi devamında Altıparmak Caddesi, Atatürk Caddesi, Ulu Cami Önü ve Heykel Güzergahında bulunan bağlantılı cadde ve sokaklar koşu bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Bu istikametleri kullanacak sürücülerin alternatif yol ve saatleri kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir." - BURSA