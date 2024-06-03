Bursa Büyükşehir Belediyesi, 9 Haziran pazar gününe kadar Acemler-Yunuseli Havalanı ring hattının ücretsiz olduğunu duyurdu.
Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Festival çerçevesinde 01-09 Haziran tarihleri arasında, Acemler Metro İstasyonu - Yunuseli Havaalanı arasında saat 18.30 - 21.00 saatleri arasında ücretsiz ring servisi olacaktır." - BURSA
Son Dakika › Yerel › Bursa'da Acemler-Yunuseli Havalimanı ring hattı ücretsiz - Son Dakika
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