Bursa'da Acemler-Yunuseli Havalimanı ring hattı ücretsiz - Son Dakika
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Bursa'da Acemler-Yunuseli Havalimanı ring hattı ücretsiz

Bursa\'da Acemler-Yunuseli Havalimanı ring hattı ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 9 Haziran pazar gününe kadar Acemler-Yunuseli Havalanı ring hattının ücretsiz olduğunu duyurdu.

03.06.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 9 Haziran pazar gününe kadar Acemler-Yunuseli Havalanı ring hattının ücretsiz olduğunu duyurdu.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Festival çerçevesinde 01-09 Haziran tarihleri arasında, Acemler Metro İstasyonu - Yunuseli Havaalanı arasında saat 18.30 - 21.00 saatleri arasında ücretsiz ring servisi olacaktır." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Acemler-Yunuseli Havalimanı ring hattı ücretsiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Acemler-Yunuseli Havalimanı ring hattı ücretsiz - Son Dakika
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