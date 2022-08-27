İnsanlık ölmemiş...Kopardığı şeftali için ağaca para bağladı - Son Dakika
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İnsanlık ölmemiş...Kopardığı şeftali için ağaca para bağladı

27.08.2022 11:25
İnsanlık ölmemiş...Kopardığı şeftali için ağaca para bağladı

Bursa'da ağaçtan kopardığı şeftali için dala iple 10 TL asan kişi tarla sahibini hayrete düşürdü.

Bursa'da ağaçtan kopardığı şeftali için dala iple 10 TL asan kişi tarla sahibini hayrete düşürdü.

İznik ilçesi Abdulavahap Mevkisi'nde Yahya Taşcı'ya ait tarladan şeftali kopartan kimliği belirsiz bir kişi, dala iple 10 lira asarak "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Sabah tarlasında gittiğinde ağaçta asılı parayı görünce şaşıran Taşcı, kimliğini bilmediği kişiye teşekkür etti. Yahya Taşcı, canı çektiği için şeftali kopartıp yerine para bırakan vatandaşa, 'Mülk Allah'ındır, alana da yiyene de helal olsun. Bu durum beni çok mutlu etti duygulandırdı. Bu tarladan geçen herkes şeftali yiyebilir' dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnsanlık ölmemiş...Kopardığı şeftali için ağaca para bağladı - Son Dakika

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