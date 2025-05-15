Bursa'da AKOM'un Yıllık Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da AKOM'un Yıllık Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yıllık kurul toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey'in katılımıyla yapıldı. Toplantıda, afet yönetimi, hava ve çevre kirliliği süreçleri ile taşkın erken uyarı sistemleri gibi konular ele alındı.

15.05.2025 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKOM'un yıllık kurul toplantısı yapıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kenti afetlere karşı daha hazırlıklı, güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturmak hedefiyle faaliyete geçirilen Afet Koordinasyon Merkezi'nin yıllık kurul toplantısı, Başkan Mustafa Bozbey'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında geçtiğimiz aylarda faaliyet geçirdiği AKOM'un yıllık kurul toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki AKOM Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, daire başkanları, iştiraklerin ve şirketlerin yöneticileri de katıldı.

AKOM Kurulu'nun yılda en az bir kez toplanma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurul toplantılarının önemine değinen Başkan Bozbey, "Yılda en az bir kez yapılan toplantılarda, afetlere karşı ve afet yönetimi konusunda ne durumda olduğumuz, neler yapmamız gerektiği konuşuluyor. Bir afet durumunda kurum olarak neler yapacağımız her yönüyle ele alınıyor. Şirketlerimiz, iştiraklerimiz dahil Büyükşehir Belediyesi olarak ne durumda olduğumuzu tespit ediyoruz. Bu konularda sorumlu arkadaşlarımız tarafından sunum yapılarak tablo açık ve net bir şekilde ortaya koyuluyor. 'Güvenli kent Bursa' derken öncelikle kendi kurumlarımızın da güvenliğini düşünmeli, ardından tüm kente yansıtarak hareket etmeliyiz. İlk toplantı olması sebebiyle genel bir değerlendirme yaptık. Bundan sonraki toplantılarda ise ilgili arkadaşlarımız iyi bir hazırlık yaparak bizlere afetlere hazırlık konusunda kapsamlı sunumlar yapacak. Burada alınacak kararlar, önümüzdeki süreçte bizlere yol gösterecektir" dedi.

Toplantıda, yaşanabilecek afet durumlarının etkin yönetiminin yanı sıra hava ve çevre kirliliği süreçlerinin takibi ve müdahale yöntemleri, yol durum tespit sistemleri ile taşkın erken uyarı sistemlerine yönelik çalışmaların da detaylı şekilde ele alındığını söyleyen Başkan Bozbey, "Bu toplantı, yalnızca mevcut durumu değerlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda kentimizin güvenli ve yaşanabilir bir çevreye kavuşması yolunda attığımız somut adımları daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Afet İşleri Dairesi Başkanı Fatih Işık'ın AKOM'un sürdürdüğü çalışmalar hakkında sunum yaptığı toplantıda, katılımcılar bir afet durumunda yapılması gerekenler hakkında fikirlerini dile getirdi. Toplantıda ayrıca bir afette, daire başkanlıklarının ve iştiraklerin üstlenecekleri iş bölümleri üzerine de değerlendirme yapıldı.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Politika, Belediye, Güvenlik, Çevre, Bursa, Yerel, Yaşam, AKOM, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da AKOM'un Yıllık Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık, müzakerelerde yapıcı olacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık, müzakerelerde yapıcı olacağız
16:58
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump’a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 17:22:04. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da AKOM'un Yıllık Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.