Okulda oğluyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini dövdü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan Tahirağa İlkokulunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 1. sınıfta okuyan iki öğrenci okulda kavga etti. Oğlunun kavga ettiğini öğrenen okula gitti.
Öfkeli anne, oğluyla kavga eden 6.5 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi H.Ç'yi dövdü. Velinin saldırısında yaralanan küçük çocuğun ailesi hastaneden darp raporu aldı.
Aileler birbirinden şikayetçi olurken H.Ç'nin annesi M.Ç. oğlunun yaşadığı dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı: "Oğlum halen şokta. Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzüne vurulmuş ve boğazı sıkılmış. Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz."
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