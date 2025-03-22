Okulda oğluyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini dövdü

Muhammed Akici:

iyi de ilkokulda bu tarz durumlar hep var ve çocuk adı üstünde ararsın velisini veya öğretmenini şikayet edersin baktın arkası gelmiyor. çık müdüre disiplin cezasını verdin mi bak nasıl kuzu oluyor. he baktın oda olmadı git al darp raporunu ve karakola şikayet et uzaklaştırmayı al. bakalım daha okula adım atabiliyor mu.