Okulda oğluyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini dövdü - Son Dakika
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Yerel

Okulda oğluyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini dövdü

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Bursa'da 1. sınıf öğrencilerinin kavgasına anne de dahil oldu. Okula giden öfkeli anne, oğluyla kavga eden 6.5 yaşındaki 1. sınıf öğrencisini dövdü. Darbedilen çocuğun annesi, "Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzüne vurulmuş ve boğazı sıkılmış" diye konuştu.

22.03.2025 10:11  Güncelleme: 12:26
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yer alan Tahirağa İlkokulunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 1. sınıfta okuyan iki öğrenci okulda kavga etti. Oğlunun kavga ettiğini öğrenen okula gitti.

OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞU DÖVDÜ

Öfkeli anne, oğluyla kavga eden 6.5 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi H.Ç'yi dövdü. Velinin saldırısında yaralanan küçük çocuğun ailesi hastaneden darp raporu aldı.

Okulda oğluyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini dövdü

"KAFASINA VURULMUŞ, BOĞAZI SIKILMIŞ"

Aileler birbirinden şikayetçi olurken H.Ç'nin annesi M.Ç. oğlunun yaşadığı dehşet anlarını şu ifadelerle anlattı: "Oğlum halen şokta. Kafasına şemsiye ile vurulmuş, yüzüne vurulmuş ve boğazı sıkılmış. Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz."

Okulda oğluyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini dövdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Okulda oğluyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 123483:
    Zor bir sınav olmuş anne için ancak basaramamis 2 0 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    iyi de ilkokulda bu tarz durumlar hep var ve çocuk adı üstünde ararsın velisini veya öğretmenini şikayet edersin baktın arkası gelmiyor. çık müdüre disiplin cezasını verdin mi bak nasıl kuzu oluyor. he baktın oda olmadı git al darp raporunu ve karakola şikayet et uzaklaştırmayı al. bakalım daha okula adım atabiliyor mu. 0 0 Yanıtla
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