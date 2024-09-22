Bursa'da Atatürk Caddesi Çocuklara Özel Alan Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Atatürk Caddesi Çocuklara Özel Alan Oldu

Bursa\'da Atatürk Caddesi Çocuklara Özel Alan Oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında Atatürk Caddesi'ni 2 saatliğine trafiğe kapatarak çocuklar için oyun alanı haline getirdi. Çocuklar seksek, voleybol, misket ve tenis gibi oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

22.09.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Caddesi'ni 2 saatliğine trafiğe kapatarak çocuklara ayırdı. Aileleri ile gelen çocuklar 2 saat boyunca doyasıya eğlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Caddesi, 2 saat trafik akışına kapatılarak çocuklar için oyun alanı oldu. Aileleri ile gelen çocuklar seksek, voleybol, misket, tenis gibi oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Yeni arkadaşlar edinen çocukların aileleri, etkinlikten memnun kaldıklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bugün 'Avrupa Hareketlilik Haftası' çerçevesinde Tophane'den başlayarak Mudanya'ya 'Yeniden Yeşile Pedalla' programı çerçevesinde yaklaşık bin civarında bisikletli var. Hepsini yürekten kutluyorum. Bu etkinlik çerçevesinde buraya gelerek çevreye duyarlılığını ortaya koyan tüm bisikletçileri ve bisiklet kullananları kutluyorum. Bisikletin en çevreci ulaşım aracı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızı bisiklet kullanmaya davet ediyorum. Bisiklet yollarını yapmak bizim sorumluluğumuz. Onların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için bisiklet yollarını artıracağız. Bisikleti gündelik yaşamda sürekli kullanılabilen bir ulaşım aracı haline getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bursa, bisiklet yolu konusunda son derece geride kaldı. Çocuklarımız ve torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için büyük bir sorumluluk üstleniyor, herkesi çevreci olmaya davet ediyorum. Ayrıca, Atatürk Caddesi'ni de 2 saat çocuklarımıza ayırdık. Atatürk Caddesi'ni parka çevirerek çocuklarımıza açtık" diye konuştu.

Atatürk Caddesi, çeşitli etkinlikler sonrası tekrar trafik akışına açıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Atatürk Caddesi Çocuklara Özel Alan Oldu - Son Dakika

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