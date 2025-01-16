Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele için Topyekün Seferberlik - Son Dakika
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Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele için Topyekün Seferberlik

Bursa\'da Bağımlılıkla Mücadele için Topyekün Seferberlik

Yıldırım Belediyesi, 'Bağımlılık ve Aile İlişkileri' programıyla bağımlılıkla mücadelede yürütülen seferberliğe destek verdi. Başkan Oktay Yılmaz, sağlıklı bir nesil yetiştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

16.01.2025 12:44  Güncelleme: 12:46
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Bursa'da Bağımlılığa karşı ülke genelinde yürütülen topyekün savaşa, Yıldırım Belediyesi de güçlü destek veriyor.

Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Bağımlılık ve Aile İlişkileri' programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşilay Genel Başkanı Dr. Mehmet Dinç, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bağımsızlık seferberliği

Sunumunda, bağımlılıklarla mücadelenin vatan mücadelesi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Bağımlılık önce kişiyi ele geçirerek hem maddi hem manevi açılardan yıpratır. Bir tek kişinin gördüğü bu zarar tıpkı bir kanser hücresi gibi yayılır, diğer insanlarla ilişkinizi bozar, eşinizle dostunuzla aranızdaki bağı zayıflatabilir. Bağımsız bir gelecek, ancak el ele vererek, güçlü bir dayanışma içinde mücadele ederek mümkün olabilir. Bu seferberlikle attığımız her adım, gençlerimizin, ailelerimizin ve ülkemizin daha özgür, daha sağlıklı yarınlara ulaşması için bir umut ışığı olacaktır" diye konuştu.

"Nesli ihmal edemeyiz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öncelikli gündemlerinin sağlıklı, donanımlı, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda gençleri kültür, sanat ve spora yönlendirecek önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğuna değinen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Beden ülkemizin bağımsızlığı bizim büyük coğrafyamızın bağımsızlığı kadar önemli. Birey olarak bağımsız olmadıktan sonra toplumsal olarak da bağımsız olmak mümkün değildir. Başkalaştıktan ve kendimiz olmaktan çıktıktan sonra bir şeye sahip olmanın bir anlam ifade etmediğini biliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak kentin merkezine insanı alan bir yaklaşımla çalışmalar yürütüyoruz. Bilge Mimar Turgut Cansever, 'Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder' der. Gözbebeğimiz çocuklarımız ve hemşehrilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele için Topyekün Seferberlik - Son Dakika

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