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Bursa'da Belediye Otoparkında Ücretsiz Alışveriş

Bursa'da Orhaneli Belediyesi tarafından kurulan Dost Eli Mağazası, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş imkanı sunuyor. Mağazada ayakkabıdan bebek beziye kadar birçok ürün bulunuyor ve vatandaşlar istedikleri ürünleri seçip alabiliyor. Mağaza, belediyenin hayırsever iş adamları ve firmalardan temin ettiği eşyalarla dolu ve otoparkın en alt katında bulunması sayesinde gizlilik sağlıyor. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, sosyal belediyecilik anlamında büyük bir başarıya imza attıklarını ve hizmetlerine devam ederken tek amacın gönüllere erişmek olduğunu belirtti.

Bursa\'da Belediye Otoparkında Ücretsiz Alışveriş
04.01.2024 - 15:41,  Güncelleme: 15:46
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Bursa'da belediye otoparkının en alt katına kurulan mağazada, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücret ödemeden alışveriş yapıyor.

Orhaneli Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için mağazadan alışveriş yapsın konseptiyle oluşturduğu Dost Eli Mağazası büyük beğeni topladı. Mağazaya gelen vatandaşlar, ayakkabıdan pantolona, monttan bebek bezine reyonlarda bulunan yüzlerce çeşitten dilediğini beğenip alabiliyor. Konumu itibariyle kimsenin görmediği ve ikinci el eşyanın bulunmadığı Dost Eli Mağazasına gelen vatandaşlar gönül rahatlığıyla ihtiyaçlarını karşılıyor.

Açıldığı günden bu yana Orhaneli ve çevre ilçelerden 2 bini aşkın vatandaş mağazadan ücretsiz alışveriş yaptığını belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Sosyal Belediyecilik anlamında büyük bir başarıya imza attığımız bu projede belediyemize 1 lira masraf oluşturmadan eşyaların tamamını hayırsever iş adamı ve firmalardan temin ediyoruz. Otoparkın en alt katında olması sebebiyle vatandaşlarımız alışveriş yaparken dışarıdan kimse görmüyor. Güzel ilçemiz Orhaneli'de sosyal belediyecilik anlamında hizmetlerimize devam etmekteyiz. Bu hizmetlerimize devam ederken de tek amacımız gönüllere erişebilmek, gönüllere inebilmektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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