Bursa\'da Berat Kandili Ulu Cami\'de dualarla idrak edildi

Bursa'da Ramazan-ı Şerif'in habercisi Berat Kandili, Ulu Cami'de yoğun katılımla idrak edildi. Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar Ulu Cami'ye akın ederken, cami ve avlusu dolup taştı.

Bursa'da şaban ayının 14'üncü gününü 15'inci gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili dolayısıyla kentin dört bir yanından vatandaşlar Ulu Cami'ye geldi. Yatsı namazını müteakip düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, cemaat dualarla kandil gecesini ihya etti. Program boyunca eller semaya açılarak birlik, beraberlik, sağlık ve huzur için dua edilirken, programın ardından cami çıkışında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tatlı ikramında bulunuldu. - BURSA