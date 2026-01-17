Osmangazi'de çocuklar ve gençler bilimle buluşacak - Son Dakika
Yerel

Osmangazi\'de çocuklar ve gençler bilimle buluşacak
17.01.2026 13:45  Güncelleme: 13:58
Osmangazi Belediyesi, 7-17 yaş arası çocuk ve gençler için 19-23 Ocak tarihleri arasında Bilim Şenliği düzenleyecek. Katılımcılar, sanal gerçeklik uygulamaları ve robotik kodlama gibi etkinliklerle eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak.

Bursa Osmangazi Belediyesi, 7-17 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için dopdolu bir Bilim Şenliği düzenlemeye hazırlanıyor. Osmangazi Gösteri Merkezi'nin ev sahipliğinde 19-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan şenlik, bilim ve teknoloji meraklısı çocuk ve gençleri bir araya getirecek.

Bilim Şenliği'ne katılan çocuklar ve gençler; sanal gerçeklik uygulamalarından robotik kodlama atölyelerine, çeşitli yarışmalardan atölye çalışmalarına kadar birçok etkinliğe katılarak teknoloji dolu bir gün geçirme fırsatı bulacak. Etkinlik kapsamında robotik kodlama uygulamaları, astronomi, uzay temalı çalışmalar, kağıt sanatları, akıl ve zeka oyunları ile bilimsel içerikli birçok atölye yer alacak. Katılımcılar, hem eğlenerek öğrenme imkanı yakalayacak, hem de bilim ve teknolojiye olan ilgilerini geliştirecek. Sanal gerçeklik deneyimleri ve robotik kodlama etkinlikleri sayesinde çocuklar ve gençler, geleceğin teknolojilerini yakından tanıma şansı elde edecek.

Bilim Şenliği, her gün 12.00 - 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Bilimin ışığıyla aydınlanan bu anlamlı etkinlik, genç nesillerin bilimle daha güçlü bağ kurmasına ve becerilerinin farkına varmasına vesile olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bilim, Çocuk, Yerel

