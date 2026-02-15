Çocuklar bir günlüğüne ressam oldu - Son Dakika
Çocuklar bir günlüğüne ressam oldu

Çocuklar bir günlüğüne ressam oldu
15.02.2026 14:07  Güncelleme: 14:20
Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanat sevgisini geliştirmek amacıyla 'Bir Günlüğüne Ressam Oluyorum' etkinliği düzenledi. Etkinlikte yaklaşık 30 çocuk, sulu boya tekniği ile resim yaparak keyifli bir gün geçirdi.

Bursa'da çocukların en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği 'Bir Günlüğüne Ressam Oluyorum' etkinliğiyle çocuklara sanat sevgisini aşıladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 30 çocuk Kent Akademisi eğitmenleri eşliğinde sulu boya tekniğiyle resim yaptı.

Çocukların erken yaşta farklı meslek alanlarını yakından tanımalarını amaçlayan programda, renk uyumu, kompozisyon oluşturma ve fırça kullanımı gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Keyifli vakit geçirip sosyalleşme fırsatı bulan çocuklar ve aileleri, organizasyon dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Program, çocukların farklı meslek gruplarını tanımalarına yönelik yeni başlıklarla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

