Bursa'da Bursaray İçin Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Bursaray İçin Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bursa\'da Bursaray İçin Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ tarafından Bursaray hattında yapılan yangın tatbikatında, senaryo gereği tünelde çıkan yangın başarıyla söndürüldü ve yaralıların tahliyesi gerçekleştirildi. Tatbikat, acil durum ekiplerinin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

18.02.2025 09:49  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ tarafından Bursaray hattında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. BURULAŞ AKUT, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta yangın kısa sürede söndürülürken, yaralıların tahliyesi de başarıyla yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray hattında muhtemel yangınlara karşı hazırlık düzeyini artırmak ve BURULAŞ ile acil durum ekiplerinin koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gece saat 02.00'da yapılan tatbikatta, senaryo gereği Osmangazi- Şehreküstü İstasyonları arasındaki tünelde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle vagon servis dışı kalırken, vatman hemen merkezle bağlantıya geçerek durumu bildirdi. Haber gelmesi üzerine ilgili tüm kurumlar hızla bilgilendirildi ve olayın yönetimi RS Kontrol Merkezi üzerinden koordine edildi. BURULAŞ AKUT, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, hattaki elektriğin kesilmesinin ardından yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesine ve yangın söndürme çalışmasına başlandı. Daha sonra yaralılar sedye ile vagondan çıkarılarak tatbikat başarıyla tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ulaşımın konforlu ve erişilebilir olması kadar güvenli olmasının da önemli olduğunu söyledi. Muhtemel afetlere karşı ekiplerin hem donanımlı hem de hazır olmasına özen gösterdiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "BursaRay, Bursa'daki kent içi toplu ulaşımda en büyük yükü çeken sistemlerin başında geliyor. Ulaşımda konfor kadar güvenliği de önemsiyoruz. Bu yüzden BURULAŞ, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikattan edinilen gözlemler ve tespitler doğrultusunda değerlendirmeler yapılacak. Eğitimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz. Gelecekteki tatbikatlarda, elde edilen tecrübeler ışığında daha karmaşık senaryolar ve geliştirilmiş yöntemler uygulanarak hazırlıklarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Sağlık, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Bursaray İçin Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:30:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Bursaray İçin Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.