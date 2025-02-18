Bursa\'da Bursaray İçin Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ tarafından Bursaray hattında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. BURULAŞ AKUT, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta yangın kısa sürede söndürülürken, yaralıların tahliyesi de başarıyla yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray hattında muhtemel yangınlara karşı hazırlık düzeyini artırmak ve BURULAŞ ile acil durum ekiplerinin koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gece saat 02.00'da yapılan tatbikatta, senaryo gereği Osmangazi- Şehreküstü İstasyonları arasındaki tünelde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle vagon servis dışı kalırken, vatman hemen merkezle bağlantıya geçerek durumu bildirdi. Haber gelmesi üzerine ilgili tüm kurumlar hızla bilgilendirildi ve olayın yönetimi RS Kontrol Merkezi üzerinden koordine edildi. BURULAŞ AKUT, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, hattaki elektriğin kesilmesinin ardından yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesine ve yangın söndürme çalışmasına başlandı. Daha sonra yaralılar sedye ile vagondan çıkarılarak tatbikat başarıyla tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ulaşımın konforlu ve erişilebilir olması kadar güvenli olmasının da önemli olduğunu söyledi. Muhtemel afetlere karşı ekiplerin hem donanımlı hem de hazır olmasına özen gösterdiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "BursaRay, Bursa'daki kent içi toplu ulaşımda en büyük yükü çeken sistemlerin başında geliyor. Ulaşımda konfor kadar güvenliği de önemsiyoruz. Bu yüzden BURULAŞ, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikattan edinilen gözlemler ve tespitler doğrultusunda değerlendirmeler yapılacak. Eğitimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz. Gelecekteki tatbikatlarda, elde edilen tecrübeler ışığında daha karmaşık senaryolar ve geliştirilmiş yöntemler uygulanarak hazırlıklarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA