Bursa'da Büyük Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Bursa'da Büyük Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesi başta olmak üzere 12 ilçede 2 bin personel 500 aracın katılımıyla büyük deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş 6,7 büyüklüğündeki deprem senaryosunun canlandırıldığını ifade ederken, 39 kamu kurum kuruluşuna 15 sivil toplum kuruluşunun da destek verdiğini bildirdi.

06.06.2024 17:17
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Bursa'nın Gemlik ilçesi başta olmak üzere 12 ilçede 2 bin personel 500 aracın katılımıyla büyük deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş 6,7 büyüklüğündeki deprem senaryosunun canlandırıldığını ifade ederken, 39 kamu kurum kuruluşuna 15 sivil toplum kuruluşunun da destek verdiğini bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de AFAD'a bu çalışmadan dolayı teşekkür ederken, "Bursa olarak depreme hazır olmalıyız, her geçen gün deneyim ve bilgilerimizi güncelleyip yeniliyoruz" diye konuştu. Senaryo gereği Bursa'daki depreme 18 ilden yardım geldi. Tatbikatın koordinatörlüğünü üstlenen İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci yaptığı sunumda, "Senaryo çerçevesinde; Gemlik'te 382 kişi hayatını kaybetti. En büyük sıkıntımız trafik sebebiyle afet bölgesine yaşanan ulaşım güçlüğü. Buna göre tedbirler alınıyor" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sabah 09.30 itibariyle Bursa'da merkez üssü Gemlik olan 12 ilçede 6,7 büyüklüğünde tatbikat yapıldığını, 18 şehirden Bursa'ya yardım ulaştığını kaydetti.

2 bin personelin tatbikata katıldığını ifade eden Vali Demirtaş, "Herkes tatbikatta senaryo çerçevesinde işini yapıyor. Gemlik'te AFAD Başkanlığımız başkanlığında 39 kamu kurumu, 15 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Biz bilgilerimizi yeniliyor ve güncelliyoruz, gerekli tedbirleri de alıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, AFAD Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği bu tatbikatın çok önemli olduğunu kaydederek, "Hem sivil toplum kuruluşları, hem kamu kuruluşları hem de dışarıdan yardıma gelen kurum kuruluşlar için bir eğitim oldu. Valimiz nezdinde hazırlıklı olmak ve ona göre de eğitimlerimizi yenileyerek kendimizi geliştirip süreci yönetmeliyiz. Burada ihtiyaçlar da belirleniyor. Yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumlulukları da biliyoruz. Toplanma, konuşlanma alanları, depolar belirlenmiş durumda. Böylesi bir depreme hazır olmak zorundayız. Bu tatbikatlar da eğitimlere ve hazırlığa katkı sağlıyor" diye konuştu.

Muhtemel afet anına göre Bursa'daki arama kurtarma faaliyetlerini yöneten AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci "Senaryo çerçevesinde Gemlik'te defnedilen 252 kişi var. İl dışına nakledilen cenaze sayısı 130. 18 ambulansımız bölgede konuşlu. Hastanemiz hasar gördüğü için seyyar sağlık merkezi kuruldu. Trafik yükü de dağıtılarak olay yerine ekiplerin ulaşmaları sağlandı. En büyük sıkıntılardan birisi de afet sonrası binalardan eşyaların alınması. Bu konuda da vatandaşlar bilinçlendiriliyor. Ayrıca Gemlik'te depremden 12 baz istasyonu zarar gördü.2 seyyar baz istasyonu bölgeye intikal etti. Her türlü detay değerlendirilerek tatbikat senaryosunu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu

Vali Mahmut Demirtaş tatbikata katılan heyet daha sonra Manastır bölgesinde yıkılan binalardan yaralı tahliye işlemlerini takip ettiler. Kamu ve özel arama kurtarma ekiplerinin tatbikatta gün boyu eğitim faaliyetleri başarıyla tamamlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Büyük Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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