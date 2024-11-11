Bursa'da Camilerin Güvenliği Sorunları Artıyor - Son Dakika
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Bursa'da Camilerin Güvenliği Sorunları Artıyor

Bursa\'da Camilerin Güvenliği Sorunları Artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl önce imzalanan protokol çerçevesinde tarihi camilerdeki güvenlik görevlisi uygulamasını sonlandırma kararı aldı. Karar, Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi gerekçe gösterilerek alındı ve 82 personelin yılbaşından itibaren görevine son verilecek.

11.11.2024 10:04  Güncelleme: 10:05
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Bursa'da 10 yıl önce yapılan protokolle kentin tarihi ve kültürel mirası ecdat yadigarı camilerin güvenliğini sağlayan büyükşehir belediyesi yıl sonu itibariyle tarihi cami ve türbelerde güvenlik görevlisi bulundurmama kararı aldı. Bursa Valiliğine Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen ek protokol yazısında gerekçe olarak Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri genelgesi gösterildi. 82 personelin yılbaşından itibaren görev yapmayacağı ifade edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarırken, bu mekanların güvenliğini de sağlamak amacıyla 2010 yılında İl Müftülüğü ile protokol imzalamıştı. Bursa İl Müftülüğü'nde gerçekleşen protokolü dönemin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe ile İl Müftüsü Mahmut Gündüz imzalamıştı. Taraflardan biri itiraz etmediği sürece protokol her yıl devam edecekti. Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan karar sonrası imzalanan protokol sayesinde bugüne kadar kent merkezindeki turistik öneme haiz Ulucami, 1. Murat Hüdavendigar Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Emirsultan Cami ve Yıldırım Camii'nin sabotaj ve hırsızlık olaylarına karşı güvenliği Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı.

Bursa Valiliği ve Bursa Müftülüğüne 13.09.2024 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Güvenlik ve Koruma Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen ek protokol yazısında Cumhurbaşkanlığının 17/05/2024 tarihli 2024/7 sayılı tasarruf tedbirleri konulu genelgesi uyarısınca personel istihdam edilmesi zorlaştığından; gerek emeklilik gerek se işten ayrılmalar sebebiyle mevcudumuz sorumluluğumuzdaki yerlerin güvenlik hizmetlerini yürütmemizi zorlaştıran bir durum oluşmuştur. Bu sebeple farklı kamu kurum ve kuruluşlarına protokol yapılarak verilen güvenlik görevlisi hizmetinin 01/02/2025 tarihi itibariyle sonlandırılması gereği doğmuştur" denildi.

Öte yandan Bursa Valiliği'nin de konuyla ilgili toplantı yaptığı, konunun çözümü için orta yol bulunmaya çalışıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Camilerin Güvenliği Sorunları Artıyor - Son Dakika

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