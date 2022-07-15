Bursa'da çarpıcı "15 Temmuz" belgeseli - Son Dakika
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Bursa'da çarpıcı "15 Temmuz" belgeseli

15.07.2022 17:59
Bursa'da çarpıcı "15 Temmuz" belgeseli

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, şehitler yurt genelinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle anılıyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, şehitler yurt genelinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bursa'da faaliyet gösteren bir medya ajansı da 15 Temmuz'un anısına çarpıcı bir belgesel film hazırladı. '15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı ne olurdu' temasıyla hazırlanan senaryo gereği, darbe sonrasında Türkiye'nin iç savaş sarmalına girdiği, yurdun her bölgesinde çatışmaların devam ettiği ve ülkenin harap bir hale geldiği işleniyor.

Bursa'da faaliyet gösteren bir medya ajansı 15 Temmuz'un anısına çarpıcı bir film hazırladı. '15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı ne olurdu' temasıyla hazırlanan senaryo gereği; darbe sonrasında Türkiye'nin iç savaş sarmalına girdiği, yurdun her bölgesinde çatışmaların devam ettiği ve ülkenin harap bir hale geldiği işleniyor. Bu senaryo çerçevesinde, Bursa'da yaşanılanların görsel sinema efektleriyle anlatıldığı 1 dakika 12 saniyelik filmde, kentin; Atatürk Caddesi, Heykel, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'nin çatışmalardan enkaza döndüğü sahnelere yer veriliyor. '15 Temmuz 2022' yazısıyla başlayan anlatım, '15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbenin ardından Türkiye, 6 yıldır süren iç savaşa ve derin bir kaosa sürüklendi. Osmanlı'nın kurucu şehri Bursa da, bu yıkımdan büyük yara aldı. Çatışmalar sonucunda kadim payitaht, tarihinin en büyük felaketini yaşadı' ibaresiyle devam ediyor.

Filmin devamında ise 'Çok şükür ki, böyle olmadı, siyasi irade dik durdu. Millet ayağa kalktı, bu film burada bitmez dedi ve zafer inananların oldu' şeklinde bir anlatımla 15 Temmuz'da destan yazan kahramanların görüntülerine yer veriliyor. Filmin sonunda ise 'Millet Eğilmez, Türkiye Yenilmez' sloganı ekrana geliyor.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cülerin hain kalkışması başarıya ulaşsaydı şehirlerimizde durum bu olacaktı.

Proje 2020 yılında planlandı

Gerçekleştirilen projeyle ilgili bilgi veren filmin yapımcısı Cihat Özkan, "Aslında 2020 yılında planladığımız çok daha geniş ve detaylı bir projeydi. Filmde; Atatürk Caddesi'nin, Atatürk Heykeli'nin, tarihi valilik binasının, Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'nin enkaza dönmüş hallerini gördünüz. Ülke genelinde çok ses getirecek bir proje. Bugün de kısa bir düzenlemeyle toparlayıp paylaştık. Bu vesileyle 15 Temmuz'da Rahmeti Rahman'a ulaşan şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize de, şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da çarpıcı '15 Temmuz' belgeseli - Son Dakika

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